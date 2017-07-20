20.07.2017 10:29:04

Resmen açıkladı! Sneijder'i istiyorum

Hollanda ekibi Utrecht'in teknik direktörü Erik ten Hag, Sneijder iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

33 yaşındaki yıldız futbolcuyu takımında görmek istediğini belirten Erik ten Hag, bu konuyla ilgili daha fazla yorum yapamayacağını ve artık işin kulüp yönetiminde olduğunu belirterek transferde topu başkana attı.

WES'E ESKİ HOCASI DA TALİP

Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder için bir transfer açıklaması da Prag'dan geldi! Sparta Prag Teknik Direktörü Andrea Stramaccioni, Sneijder ile görüştüklerini söyledi.

Wesley Sneijder'in yıllık 5 milyon euro istediğini ve bunu karşılayamayacaklarını kaydeden İtalyan hoca, "Wesley Sneijder'i istedim, ancak yıllık 5 milyon euro istedi. Bunu kabul edemeyiz. 10 numara oynayabilecek başka oyuncularımız var. Rosicky'ye de inanıyoruz, bizim için önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Semih Kaya'yı transfer eden Sparta Prag'da Andrea Stramaccioni, Inter'de oynadığı dönemde Wesley Sneijder'in teknik direktörlüğünü de yapmıştı.