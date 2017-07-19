19.07.2017 19:02:35

Recep Akdağ kimdir?

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte başbakan yardımcılığı görevine getirilen isimlerden biri oldu.

Recep Akdağ, kabine değişikliği ile birlikte Başbakan Yardımcısı görevine getirilen isimlerden biri oldu.

RECEP AKDAĞ KİMDİR?

8 Mayıs 1960'ta Erzurum'da doğdu. Baba adı Yahya, anne adı Zekiye'dir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman oldu. Londra'da kan hastalıkları üzerine çalıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı ve Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı; Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde Müdür Yardımcılığı, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak ders verdi. 100'ün üzerinde makalesi ve tebliği yayımlandı.

22, 23 ve 24. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 58, 59, 60 ve 61. Hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Akdağ, evli ve 6 çocuk babasıdır.