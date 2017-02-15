15.02.2017 14:06:43

PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı

PKK’nın Suriye kolu PYD militanları kontrol altında tuttukları bölgelerde terör örgütü liderinin yakalanmasının yıl dönümünde, halka protestolara katılmaları için baskı yapmaya devam ediyor.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

ABD ve Rusya'nın PKK ile ilişkisini reddettiği PYD, terör örgütü PKK ile olan ilişkisini bir kez daha ortaya koydu. Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde kontrol altında tuttuğu bölgelerde 15 Şubat nedeniyle kitlesel baskı ve tutuklama kampanyaları başlattı.

Terör örgütü PYD / PKK'nın kontrolündeki Afrin, Haseke ve Kamışlı'da 15 Şubat gösterileri örgütün beklediği katılımla gerçekleşmedi. Bunun üzerine örgüt katılımı zorunlu ilan etti ve reddedenler kitlesel tutuklamalara maruz kaldı.

AFRİN'DE ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Afrin merkezindeki Bülbül mahallesinde ve Mazalla köyü çevresindeki yerleşimlerde terör örgütü lideri Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümünde Türkiye karşıtı gösterilere katılmak istemeyenler tutuklandı.

Northern Syria Observer adlı yerel izleme grubu PYD / PKK'nın Afrin'deki baskı ve tutuklamaları hakkında yayınladığı bilgilendirmede Afrin'den yola çıkan 600 kişilik terörist grubun Şiran'dan Bülbül'e yürüyüşe geçtiğini, Mazalla köyünde geceleyen grubun yerel halkı protestolara katılmaya zorladığını belirtti.

İzleme grubu, Afrin'de terör örgütü PYD / PKK'ya bağlı Afrin Gençliği adlı paramiliter grubun birkaç gün önce bölgedeki esnafa protestolar boyunca kepenk kapatmaları ve dükkanlarına PKK ve Öcalan bayrakları asmaya zorladığını da belirtti.

TEL ABYAD'TA GENÇLER TUTUKLANDI

Terör örgütünün Türkiye sınır hattındaki Tel Abyad kentinde de federasyona destek ve Öcalan'ın yakalanmasının protesto yürüyüşlerine katılmayı reddedenleri tutukladığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, terör örgütüne bağlı sözde asayiş ekipleri Tel Abyad'ta esnafın dükkanlarını zorla kapattırırken dükkanını açmakta ısrar edenler tutuklandı.

Ayn El Arab ve Kamışlı'dan otobüsler ve özel araçlarla Tel Abyad'a gelen örgüt yandaşlarının da desteği ile yerel halka baskı yapan örgütün çok sayıda genci protestolara katılımı reddettiği için tutukladığı iddia edildi.

Haseke bölgesinde gerçekleştirilen ve terör örgütü PKK ve Öcalan bayraklarının açıldığı gösterilerde Türkiye karşıtı sloganlar atıldı.

ABD VE RUSYA TERÖRİST OLARAK GÖRMÜYOR

Suriye'de IŞİD ile mücadele adı altında güçlenen ve uluslararası destek alan PKK'nın Suriye kolu PYD, ABD ve Rusya tarafından terör örgütü olarak görülmüyor. ABD örgüt ile ilişkisini PYD / PKK'nın öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri ile gizlemeye çalışıyor.

PYD'nin Suriye dışındaki ilk temsilciğini açtığı Rusya ise geçen hafta PKK ve Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı olan YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini açıklamıştı.

İki ülke de PKK'nın Suriye'deki durum ile alakalı uluslararası süreçlere dahil edilerek muhatap alınmasını isterken Türkiye, PKK'nın Suriye'de hedeflediği federasyonu milli güvenlik tehdidi olarak görüyor ve herhangi bir müzakerede yer almasına şiddetle karşı çıkıyor.

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