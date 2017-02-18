18.02.2017 23:17:55

Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!

Putin 'Bölgede yaşayanların pasaportları Rusya'da kabul edilecek' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda, isyancıların kontrolü altındaki Donbass bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya'da kabul edilmesini öngören bir kararnameye imza attı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, kararname gereği, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşayanlara verilen araba plakası, pasaport, doğum-ölüm ve benzeri belgelerin Rusya'da geçerli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada kararın geçici olduğu, Minsk Anlaşması çerçevesinde siyasi çözüm sağlanıncaya kadar uygulanacağı ifade edildi.

UKRAYNA'DAN KARARA TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin'in kararına tepki gösterdi.

Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Poroşenko, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sırasında kararı 'Rusya'nın işgalinin başka bir kanıtı' olarak yorumladı.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, "Kararname, insani durum nedeniyle, Minsk anlaşması uygulanana kadar geçerli olacağını açıkça ifade ediyor. Kararnameyle, Donbass sakinlerinin Rusya'ya girebilmeleri sağlanmış, demiryolu ile hava ulaşımını kullanabilmeleri amacıyla kimlik belgelerini kabul etmiştir" dedi.

UKRAYNA'DAN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin'in kararına tepki gösterdi.

Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Poroşenko, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sırasında, "Bu, benim için Rusya'nın uluslararası hukuk kurallarını çiğnemesinin ve Rus işgalinin başka bir kanıtıdır" ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov da sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinin belgelerinin ve pasaportlarının Rusya'da kabul edilmesiyle ilgili kararın Putin'in Minsk sürecinden çıktığını gösterdiğini belirtti.

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