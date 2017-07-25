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26.07.2017 09:51:33
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Muğla, Milas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
muğla deprem
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