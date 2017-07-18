18.07.2017 20:17:16

Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!

Mısır’da tarihi bir caminin minaresine asılan mahyada dansöz oynatıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de tarihi Kaytbay camisinin mahyasında Safinaz adlı dansözün görüntülerine yer verildi.

Osmanlı'dan gelen ve genellikle Ramazan aylarında hadis, ayet veya güzel sözlere yer verilen Mahya, Mısır'da dini değerleri ayaklar altına alacak bir şekilde kullanıldı.

Kahire'nin çarşı sokağında yer alan tarihi Kaytbay camii Mısır'da oldukça büyük öneme sahip. Kaytbay camiinin fotoğrafı Mısır lirasının üzerinde bile bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Mısırlılar bundan sorumlu kişilerin derhal cezalarını bulmaları gerektiği yönünde çağrılar yapıyor.

Kaynak: Timeturk