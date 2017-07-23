23.07.2017 16:04:52

Körfez turu başladı! Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Katar krizine ilişkin olarak Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştirmeye başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Erdoğan, Kral Selman'la bir araya geldi.

23-24 Temmuz'da gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyaretleri kapsamında Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Erdoğan'ı, Havalimanı Kraliyet Terminalinde Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı.

KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ



Erdoğan, Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.



ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'da eşlik etti.

Erdoğan, yolculuk öncesi yaptığı basın açıklamasında "Herkesin gerekli mesajları çıkaracağına inanıyorum. Ziyaretimizin bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İlk olarak Suudi Arabistan'a gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Ziyaretin Katar krizi ve sonrasında yaşananlar için önemli bir adım olduğu düşünülüyor.