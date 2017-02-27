28.02.2017 04:05:55

İstanbul Boğazı sis altında

İstanbul'da gece saatlerinde başta İstanbul Boğaz'ı olmak üzere bir çok noktada yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle Boğaz'dan gemi geçişleri çift yönlü olarak kapatıldı.

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İstanbul'da gece saatlerinde başta İstanbul Boğaz'ı olmak üzere bir çok noktada yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle Boğaz'dan gemi geçişleri çift yönlü olarak kapatıldı.İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle bir çok noktada görüş mesafesinde düşüş meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğaz'ından gemi geçişleri 01.30 itibari ile çift yönlü olarak kapatıldı.