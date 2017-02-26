26.02.2017 23:50:02

İsrail ordusundaki 'bedevi' askerler

İsrail ordusunda görevli 25 bedevi asker, bugünden itibaren askeriyede hizmet etmeyeceklerini açıkladı

İsrail ordusunda görev yapan 25 bedevi askerin, Savunma Bakanı Avigdor Liberman'a, bugünden itibaren askeriyede hizmet etmeyeceklerini belirttikleri bildirildi.

İsrail radyosunun haberine göre, El-Celil'deki Biir el-Meksur köyü sakini 25 bedevi asker, Liberman'a hitaben yazdıkları mesajda, "18 yaşından beri devletin güvenliğini müdafaa için silah taşıyoruz ancak devlet bize ne polis ve itfaiye birimlerinde yer almamız ne de refakat ve koruma görevi yapmamız için fırsat veriyor." ifadelerini kullandı.

Askerler, mesajda, "silah taşımalarını gerektiren güvenlik işleri gereği, sivil hayatlarında da silah taşımalarına izin verilmemesi" nedeniyle bugünden itibaren yedek askerlik birimindeki görevlerini ifa etmeyeceklerini kaydetti.

İsrail'deki sayılarının 200 bini aştığı belirtilen bedevilerin çoğunun, zorunlu olmamasına rağmen İsrail ordusunda hizmet ettikleri belirtiliyor. Bedevi köy sakinleri ise bölgelerinin dışlanmasından, su ve eğitim gibi temel hizmetlerin yetersizliğinden şikayet ediyor.