26.07.2017 18:15:53

İncirlik Hava Üssü'nde askeri hava hareketliliği

ABD-Türk ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde öğlen saatlerinde askeri hava hareketliliği gözlendi. Üste 1 saat içerisinde çok sayıda uçağın iniş kalkış yaptığı görüldü.



Almanya'nın askerlerini çekme kararı almasının ardından adından daha fazla söz ettiren Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda öğlen saatlerinde askeri hava hareketliliği yaşandı.



Hava üssüne, helikopterlerin, savaş, kargo ve tanker uçaklarının iniş kalkış yaptığı görüldü. Bu arada düşük irtifada uçabilen ABD'nin A10 tipi savaş uçakları da kalktıkları üsse geri döndü. Geçen haftalarda İncirlik'teki A10 savaş uçağı sayısı 12'den 15'e çıktı. A10, tankların imhasında kullanılıyor. Üsten kalkan F-16 savaş uçaklarının kalkış ve inişleri 2'şerli olarak devam ediyor.