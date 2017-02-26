26.02.2017 18:42:58

'Hiç kimse darbe girişimini rüyasında bile göremeyecek'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 'Bundan böyle hiç kimse bir darbe girişimini rüyasında bile göremeyecektir' dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ve Gaziosmanpaşa'nın Vatan Nöbeti Kalbi Yorumlar kitabı için tanıtım programı düzenledi. Programa Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, milletvekilleri, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, tankın önüne yatan kahramanlardan gazi Metin Doğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kahramanlarından gazi Safiye Bayat ile üzerinden 2 tank geçen kahraman gazi Sabri Ünal konuk olarak katıldı.



"DÜNYA TARİHİNE GEÇEN KAHRAMANLIK"



Programın açılış konuşmasını Bakan Eroğlu yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi hakkında konuşan Eroğlu, girişimin sadece bir darbe değil Türkiye'yi bölme planı olduğunu söyledi. 15 Temmuz akşamı milletin göstermiş olduğu kahramanlığın tüm dünyada kayıtlara geçtiğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:



"Alçak terör örgütü FETÖ bir darbe girişiminde bulundu. Bu sadece bir darbe girişimi değil, milleti bölme, parçalama hatta Türkiye'yi işgal etme girişimiydi. Arkasında kimler var onu milletimiz biliyor. Tarihimizde en kanlı darbe girişimi FETÖ alçağının girişimidir. Kanlar aktı ama milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımızın cesareti neticesinde darbe girişimi püskürtüldü. Allah hepsinden razı olsun. Çok önemli bir badire atlatıldı. Ama milletimizin yazdığı bu destan sadece tarihimize değil dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti. Bundan böyle hiç kimse bir darbe girişimini rüyasında bile göremeyecektir. Çünkü milletimiz var."



"GAZİLER ÖNEMLİ AKTÖR"



Tanıtım programı sonrası ev sahibi Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta da 15 Temmuz'un yaşatılmasını hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. 15 Temmuz'u gelecek nesillere aktarmada, 15 Temmuz akşamı gazi olanların önemli rol oynayacağını ifade eden Başkan Usta, "Kuşkusuz o gece önemli ama bu duyguları geleceğe taşımalıyız. Tıpkı Çanakkale Savaşı'nı yüzyıl sonra nasıl çok daha büyük bir coşkuyla kutlamak zorunda hissediyorsak 15 Temmuz gecesini gazilerimizle beraber gelecek nesillere taşımak zorundayız. O bakımdan gaziler bizim için en önemli aktörlerdir. Onlar o yaşadığı anları ülkemizin değişik noktalarında yayarak taşımak zorunda. Biz de onlara aracılık ediyoruz" dedi.



Törende ayrıca protokol tarafından 15 Temmuz gecesi gazi olan vatandaşlara plaket takdim edildi.