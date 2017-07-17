17.07.2017 12:38:15

Hakkari'de patlama: 17 asker yaralı!

Hakkari Valiliği, Esendere beldesinden Yüksekova ilçesine askeri personel taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu 4'ü ağır 17 askeri personelin yaralandığını açıkladı.

Hakkari Valiliği, Esendere beldesinden Yüksekova ilçesine askeri personel taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu 4'ü ağır 17 askeri personelin yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "17.07.2017 günü İlimiz Esendere Beldesinden Yüksekova İlçesine askeri personel taşıyan bir araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP (el yapımı patlayıcı) saldırısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 4'ü ağır 17 askeri personel yaralanmış olup; sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgeye taarruz helikopterleri sevk edilmiş, geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.