28.02.2017 19:29:35
Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
Adliyeye sevk edilen meslekten daha önce ihraç edilmiş 13 öğretmenden 4'ü tutuklandıGaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve daha önce görevden uzaklaştırılan 13 öğretmenden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gaziantep merkezli 11 ilde, 24 Şubat'ta FETÖ'nün Milli Eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.