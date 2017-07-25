26.07.2017 09:26:30

Galatasaray'da Ndiaye belirsizliği!

Badou Ndiaye’nin transferi için bir araya gelen Osmanlıspor ile Galatasaray arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Alınan bilgiye göre, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün kulüp yetkilileriyle başkentte yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptı. Önerilen 5 milyon avroluk teklif Osmanlıspor Kulübü tarafından kabul edilmedi.

Mor-sarılıların Senegalli oyuncu için 10 milyon avroluk bonservis bedeli istediği, bu nedenle transfer görüşmesinden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.

Sportif direktör Ergün'ün, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yapacağı görüşme sonrasında, başkent ekibine yeni bir teklif sunması bekleniyor.