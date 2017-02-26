26.02.2017 23:45:14

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

Aşırı sağcı aday Le Pen:- 'Hukuk devleti, antidemokratik ve oligarşik sapmaya yol açan bir yargıçlar hükümetinin zıddıdır'

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçim öncesi adaylara açılan soruşturmalara ilişkin, "Hukuk devleti, antidemokratik ve oligarşik sapmaya yol açan yargıçlar hükümetinin zıddıdır." dedi.

Le Pen, Nantes kentindeki Zenith Salonu'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, hükümetin bürokratları kullanarak adli soruşturmalar yoluyla muhalefeti yıpratmaya çalıştığını öne sürdü.

Seçimlerden sonra iktidarın değişeceğini iddia eden Le Pen, yargıdaki bürokratların soruşturmalara ilişkin hesap vereceğini söyledi.

Le Pen, "Hukuk devleti antidemokratik ve oligarşik bir sapmaya yol açan bir yargıçlar hükümetinin zıddıdır. Benzeri geçmişte, eski rejim döneminde yaşanan durum devrime yol açtı. Adalet bir yetkidir, iktidar değil. Yargıçlar yasayı uygulamak için burada, halkın iradesine engel olmak için değil." diye konuştu.

Le Pen, bağımsız aday Emmanuel Macron için medya ve yargıda kurulmuş bir sistem olduğunu ve bu sisteme karşı mücadele edeceğini vurguladı.

- Aşırı sağcı adayın mitingine giden konvoydaki otobüslere boyalı saldırı



Öte yandan, Le Pen karşıtı grubun aşırı sağcı adayın mitingine giden konvoydaki otobüslere boyalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Rennes'den Nantes'e miting için giden konvoya saldıran 50 kişilik grubun konvoyun önüne geçerek trafiği bir süre durdurduğu ve 3 otobüsü beyaza boyadığı belirtildi.

Kentte dün düzenlenen Le Pen karşıtı gösteride polisle göstericiler arasında arbede çıkmış, polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 11 polis ve jandarma yaralanmış, 4 gösterici gözaltına alınmıştı.