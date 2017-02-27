27.02.2017 20:20:32

Derbi maçtan notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan derbi maçta ligdeki ideal kadrosunu sahaya sürdü- Hapoel Beer-Sheva maçında dinlendirilen Hutchinson, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup, derbi maçta ilk 11'de oynadı - Sakatlığı geçen Mitrovic yedekler arasında yer aldı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında derbi maçta Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, ligde görev verdiği ideal 11'ini zorlu müsabakada sahaya sürdü.

Son maçlarda cezalı ve sakat oyunculardan dolayı farklı isimleri oynatmak zorunda kalan Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan rövanş maçında dinlendirdiği bazı oyuncuları derbi maçta görevlendirdi. Hapoel Beer-Sheva ile yapılan ikinci maçta forma giymeyen Atiba Hutchinson, diğer lig karşılaşmalarında olduğu gibi savunmanın önünde oynadı. İsrail temsilcisi karşısında yedek başlayıp sonradan oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun da derbi maçta ilk 11'de yer aldı.

Atiba Hutchinson gibi Hapoel Beer-Sheva maçında oynamayan Gökhan Gönül de savunmanın sağındaki görevine döndü.





- Atınç yine ilk 11'de





Şenol Güneş, savunmanın göbeğini son maçlarda olduğu gibi Marcelo Guedes ve Atınç Nukan'dan oluşturdu.

Dusko Tosic'in cezası ve Matej Mitrovic'in de sakatlığında Atınç, Galatasaray derbisinde de oynama fırsatı buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Ryan Babel ilk 11'de görev yaptı.





- Adriano da takımdaki yerini aldı





Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi maçında kadroda yer almayan Adriano Correia da takımdaki yerini alabildi.

Tecrübeli futbolcu, savunmanın solunda takımına destek vermeye çalıştı.





- Mitrovic kadroda





Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta sakatlanan ve son iki karşılaşmada görev alamayan Matej Mitrovic, sakatlığının geçmesinin ardından yedekler arasında kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Andreas Beck, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Ömer Şişmanoğlu ve Vincent Aboubakar yedek soyundu.

Siyah-beyazlı takımda cezalı Dusko Tosic'in yanı sıra sakatlıkları süren Caner Erkin, Necip Uysal ve Demba Ba, kadroda yer almadı.





- Beşiktaşlı taraftarlar ilk kez Türk Telekom Arena'da





Siyah-beyazlı taraftarlar, Türk Telekom Arena'da ilk kez takımlarını destekleme fırsatı buldu.

Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'deki birçok maçta takımlarının yanında olan Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman yasağı nedeniyle bugüne kadar Türk Telekom Arena'ya gelememişti. Siyah-beyazlılar, sezon başında deplasman yasağının kalkmasıyla zorlu derbi maçında takımlarına destek verme fırsatı yakaladı.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın taraftarları karşılıklı tezahüratta bulundu. Taraftarların zaman zaman küfürlü tezahürat yaptığı duyuldu.