25.07.2017 17:06:55

Demirtaş: CHP ve HDP birbirlerine yönelik eleştirilerini bu dönem erteleyebilir

Demirtaş, HDP'nin ve CHP'nin birbirlerine yönelik eleştirilerinin ‘bu dönem için ertelenebileceğini' belirtti.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, 4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Genel Başkanı Demirtaş, Almanca yayın yapan Neue Zuercher Zeitung'a yazılı röportaj verdi.



Demirtaş, bu röportajında CHP'ye çağrı niteliğinde bir açıklama yaptı ve 'nin ve CHP'nin birbirlerine yönelik eleştirilerinin ‘bu dönem için ertelenebileceğini' belirtti.



Demirtaş'ın röportajındaki ilgili ifadesi:



CHP ve HDP'NİN ELEŞTİRİLERİ ERTELENEBİLİR

"...Adalet ortak paydasında bütün toplumu buluşturabilmek önemlidir. Siyasi partiler arasında ittifak yapmaktan çok toplumsal kesimlerin mutabakatını ve mücadele birliğini sağlamak önemlidir. CHP ve HDP'nin karşılıklı olarak birbirlerine eleştirileri vardır. Ancak bu dönem için bu eleştiriler ertelenebilir. Bunu dışarıda ve içeride yürüteceğimiz mücadele belirleyecektir...