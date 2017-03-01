01.03.2017 19:35:06

Dal budamak için çıktığı ağaçta tansiyonu düşünce mahsur kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinin bahçesindeki ağacın dallarını budamak için ağaca çıkan adamın tansiyonu düşünce ağaçta mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen adamın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinin bahçesindeki ağacın dallarını budamak için ağaca çıkan adamın tansiyonu düşünce ağaçta mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen adamın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesi Akçay Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bahçesindeki ağacın dalını budamak için ağaca çıkan K.Y. bir süre sonra tansiyonunun düşmesi sonrasında fenalaştı. Yardım isteyen K.Y'ye ilk olarak 112 sağlık ekipleri müdahale etmek istedi. Ancak ağaçtan kendi imkanları ile inemeyen vatandaş için itfaiye çağırıldı. Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı AKS ekibi hidrolik merdivenli itfaiye aracı ile olay yerine gelerek ağaç üzerinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı hidrolik merdivem ile alarak aşağıya indirdi. İtfaiyecilerin yardımı ile sağlık ekiplerine teslim edilen vatadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.