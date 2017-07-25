25.07.2017 10:46:33

Çin'e kiraz ihracatı seneye kaldı

Haziran ayında Çin Tarım Bakanlığı yetkililerinin onay vermesine rağmen bu yıl yaşanan yağmurlardan olumsuz etkilenen ve kalitesi düşen kirazda Çin'e ihracat gelecek yıla kaldı.

Türk kiraz ve vişnesi, ihracatçısına yılın ilk yarısında yüzde 26'lık düşüş yaşatırken, Bursa'da en fazla ihraç edilen ürün grubu kategorisine yerleşti. Öte yandan haziran ayında kirazı incelemek için Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı yetkilileri, kiraz ihracatına onay verirken, çiftçi bu yıl mahsulde beklenen kaliteye ulaşılamadı ve Çin'e beklenen ihracat gerçekleştirilemedi. İhracatçı, gelecek yıllardan umutlu.

İhracatçının, bu yıl yaşanan yağmurlar nedeniyle kiraz ürününde ortaya çıkan kalite bozulması ve buna bağlı verim kaybı nedeniyle mevcut pazarların taleplerini bütünüyle karşılamakta zorlandıklarını belirten Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, “Çin'e kiraz ihracatında önemli bir gelişmenin bu yıl gerçekleşmesi görünmemekle birlikte, gelecek yıl ve izleyen yıllarda bu ürün bazında önemli bir pazarın kapısının açıldığı söylenebilir” dedi.

Miktarda değer de düştü

Yazgan, 2017 yılı ilk yarısında Türkiye geneli kiraz ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 26 düşüşle 37 milyon 759 bin 178 kilo ve değer bazında da yüzde 25 oranında düşüşle 103 milyon 403 bin 449 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Yazgan, kiraz ve vişne ihracatının ağırlıklı Almanya, Rusya Federasyonu, Hollanda, Avusturya ve Norveç'e yapıldığının bilgisini verdi. Yazgan, “UYMSİB olarak kiraz ihracatında ise yılın ilk yarısında miktar bazında yüzde 32'lik düşüşle 4 milyon 493 bin 717 kilo ve değer bazında yüzde 24 oranında düşüşle 20 milyon 245 bin 986 dolar gerçekleştirdik. Bursa'da ise kiraz ve vişne, değer bazında yüzde 27'lik düşüşle 19 milyon 92 bin 575 dolar ihracat gerçekleşmesine rağmen 2017'nin ilk altı ayında en fazla ihracat edilen ürün grubu oldu. Kiraz ve vişne grubu ihracatını sırasıyla; 717 bin 128 dolar ile pırasa, 320 bin 491 dolar ile kayısı, 264 bin 113 dolar ile armut ve 204 bin 522 dolar ile ayva izledi” diye konuştu.

Türkiye en çok domates gönderdi

Türkiye geneli yaş meyve sebze sektöründe ilk yarıda yüzde 7 artışla 955,2 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Yazgan, değer bazında en çok domates, limon, kiraz, vişne, mandarin ve portakal ihracatı yapılırken, en yoğun ihracatın Rusya Federasyonu, Irak, Almanya, Romanya ve Beyaz Rusya pazarlarına yapıldığı bilgisini verdi. Aynı dönemde, UYMSİB'nin yüzde 13 düşüşle 46,1 milyon dolar ihracat kaydettiğini ifade eden Yazgan, “Yılın ilk yarısında değer bazında en çok kiraz, vişne, siyah zeytin, domates, yeşil zeytin ve biber ihraç edilirken, Almanya, Hollanda, Romanya, Belçika ve Hong Kong en fazla ihracat yapılan pazarlar oldu” dedi. Senih Yazgan, UYMSİB olarak 2017 yılı ihracat hedeflerinin 120 milyon dolar olduğunu da açıkladı. Yazgan, sektörün önündeki en önemli sorunun ise ürünlerde oluşan kalıntı problemleri olduğunun altını çizdi.

16 gün soğuk depoda bekletme şartı avantaj

Birçok ülke ile özel olarak imzalanan kiraz ihracat protokollerine 16 gün soğuk depoda bekletme şartının eklenmesini de değerlendiren Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin'le yürütülen karantina protokolü gerekliliğine göre zararlıların taşımının engellenmesi amacıyla 16 gün +4 derecede tutulması, ardından sevki ya da 16 gün belirtilen sıcaklıkta yolda süreci tamamlaması gerekiyor. Kirazın bu süreçte raf ömründe önemli kayıplar ortaya çıkmamasındaki en önemli faktör, hasattan en kısa sürede soğutulması, nihai noktaya kadar bu zincirin korunmasının yanında bu pazarlara gidecek çeşitlerin bilinen çeşitlerden farklı seçilmiş olmasıdır.”