26.07.2017 17:18:03

CHP'li Tezcan'dan MYK gündemine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 'Artık teröre milletle beraber karşı çıkma zamanı. Huzur istiyoruz. Türkiye'de 80 milyon insanın huzur içerisinde yaşadığı bir ülke istiyoruz' dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. MYK'nın gündemini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Türkiye'nin bu hafta en önemli gündem maddesinin hala devam eden Cumhuriyet Gazetesi gazetecilerinin yargılanmaları olduğunu belirten Tezcan, Türkiye'nin hukuk ve siyaset literatürüne FETÖ ve AK Parti ittifakının soktuğu kumpas davalarının bugün bu ittifak çözülmüş ve yıkılmış olmasına rağmen yine muhalif gazetecilere yönelik hala devam ettiğini savundu. Tezcan, "Gazetecilik yargılanıyor. İddianamenin tamamı içerisinde suç oluşturmak için sanıkların gazetecilik faaliyetleri suç gibi tarif ediliyor" diye konuştu.



"O GÜN BU SORUŞTURMANIN ÜZERİNE GİTMEYENLER, ŞİMDİ ÇIKIP KUMPAS DAVALARI VE FETÖ İLE MÜCADELE KONUSUNDA BAYRAKTAR OLMAYA KALKIYORLAR"



Bütün yargıçlara ve savcılara seslenen Tezcan, "Adil olun, adaletle davranın. Tek yol adalet, başka bir yol yok. Bugünün zalimleriyle, zulüm ittifakı kurmanın bir hazzı, konforu olabilir ama unutmayın ki dünün zalimleriyle bir zulüm ittifakı kuranlar bugün hangi halde dönüp bakın, bunlardan ibret alın ve hukukçu gibi davranın. Yapılacak en doğru iş derhal tahliye kararı verip önce gazetecileri özgürlüklerine kavuşturmak, ondan sonra da bu uyduruk davaları beraatla sonuçlandırmaktır. Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.



Kumpas davaları ortaya çıktığı zaman Fetullah Gülen Terör Örgütü'ne çete dediklerini hatırlatan Tezcan, o zaman Tuncay Özkan'ın FETÖ'nün TSK içerisinde örgütlenmesini anlatan bir flaş bellek verdiğini anlatarak, "Flaş bellek içerisindeki bilgiler değerlendirilerek FETÖ terör örgütüne yönelik bir operasyon yapılmadı. Tam tersine o dosya kapatıldı. Bu flaş belleği verdin diye Tuncay Özkan'ın başına gelmeyen kalmadı. 6 yıl hapis yattı. 6 sene önce bu elinize geldi. 6 sene önce bu flaş belleği ve bilgileri devletle paylaşan, yetkililerle paylaşan bir vatansever arkadaşımız hapse atıldı. 6 sene neden yargılandığını sordu, cevabını alamadan hapiste kaldı. Şimdi o gün bu soruşturmanın üzerine gitmeyenler, şimdi çıkıp kumpas davaları ve FETÖ ile mücadele konusunda bayraktar olmaya kalkıyorlar. Sorulacak soru şudur; Tuncay Özkan bu flaş belleği verdikten sonra hapse atılıp 6 yıl hapiste yatarken bu davanın savcısı kimdi? Gönül savcısı, dosya savcısını demiyorum" dedi.



"DIŞ SİYASETTE ORTADOĞU TUZAĞINA DÜŞTÜ"



Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Türkiye AK Parti iktidarı döneminde ekonomide orta gelir tuzağına düştü, teknolojide orta teknoloji tuzağına düştü, dış siyasette Ortadoğu tuzağına düştü. Böyle bir ortadan gitme hastalıkları var bunların. Bugün Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 48'i AB ülkeleriyle. Hesapsız dış siyasetin, Rusya'yla girilen hesapsız kapışmanın bedelini turizmciler ve bu vatandaş geçen sene ödedi. Şimdi başka bir hesapsızlıkla AB ülkeleriyle ülkeyi çatışmaya sokarak turizmde, ticarette, ekonomide Türkiye'nin gelecekte bir başka maceraya sürüklenmesinin kapısını açıyorsunuz. Böyle dış politika olmaz. Bu hamasetle dış politika yürümez."



"ARTIK TERÖRE MİLLETLE BERABER KARŞI ÇIKMA ZAMANI"



Geçen hafta Tunceli'de Necmettin öğretmenin anısı nedeniyle teröre karşı lanet okuyan önemli bir yürüyüş yaptıklarını hatırlatan Tezcan, "Artık teröre milletle beraber karşı çıkma zamanı. Huzur istiyoruz. Türkiye'de 80 milyon insanın huzur içerisinde yaşadığı bir ülke istiyoruz. Diyarbakır'da da huzurla yaşasın, Edirne'de de huzurla yaşasın insanımız istiyoruz. Huzur ortak paydamız olsun ve millet olarak huzuru ortadan kaldıran hangi uygulama, hangi saldırı varsa bugünden sonra aynı kararlılıkla ve aynı dayanışma duygusuyla karşı çıkalım" ifadelerini kullandı.



"GÜNDEMİMİZDE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DİYE HERHANGİ BİR KONU YOKTUR"



Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, MYK'da olağanüstü kurultay konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna, "Gündemimizde olağanüstü kurultay diye herhangi bir konu yoktur. Olağan kurultay takvimimiz başlamıştır, o takvim devam ediyor. Olağan kurultay takvimimize uyacağız" cevabını verdi.



"BU KONUDA HENÜZ BİR DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞTIR"



CHP'nin adalet yürüyüşüne HDP'nin destek verdiği hatırlatılarak, HDP'nin başlattığı "Vicdan ve Adalet Nöbeti"ne katılıp katılmayacaklarının sorulması üzerine Tezcan, adalet yürüyüşüne her kesimden destek geldiğini ve katılım sağlandığını söyleyerek, "Sağcısı, solcusu, liberali, muhafazakarı herkesin destek verdiği bir yürüyüş bu yürüyüş diye yürüyüş esnasındaki basın toplantılarından birinde açıklamıştım. Sonuç itibariyle adalet istemini yükselten her türlü barışçıl, demokratik eylem değerlidir. Bunların bu çerçevede ifade edilmesinde yarar vardır. Demokratik, barışçıl eylemlerin önünün açılmasında yarar vardır. Bu çerçevede yürütülecek olan eylemlere katılıp katılmama ayrıca değerlendirilecektir. Bu konuda henüz bir değerlendirme yapılmamıştır ama şunu söylemekte yarar var; demokratik her türlü adalet istemi için eylem biçimi saygıyla karşılanması gereken ve yükseltilmesi gereken yöntemlerdir" şeklinde konuştu.



Tezcan, devletin güvenlik güçlerinin masum ve demokratik eylemlere engel olmak yerine imkan ve fırsat tanıyıp sadece eylemi yapanların güvenliğini sağlama kaygısıyla hareket etmesinin hükümetleri küçültmeyeceğini, aksine büyüteceğini belirterek, "Onun dışında atılacak adımlar Türkiye'de demokrasiye, hukuk devletine, hükümetin itibarına zarar verir. Ancak görüyoruz ki mevcut hükümet bu değerleri ve bu çerçevede bir itibarı koruma kaygısında görünmüyor" dedi.