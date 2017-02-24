24.02.2017 19:28:32

Çavuşoğlu: Münbiç'e ABD ile ortak heyet gönderdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç bölgesinde YPG'li teröristler var. Bu bölgenin de temizlenmesi gerekiyor. ABD ile ortak heyet gönderdik' dedi.

Bakan Çavuşoğlu Suriye'de sürdürülen operasyonlarla ilgili olarak "Bu insanları kendi evlerine dönmelerini başarabilmemiz lazım. Münbiç bölgesinde YPG'li teröristler var. Bu bölgenin de temizlenmesi gerekiyor. ABD ile ortak heyet gönderdik. O heyetin ziyaretinde özellikle bizim kendi heyetin içinde bulunan arkadaşlarımızın bir tespiti var. Oradaki halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. Münbiç Münbiçlilerindir, Münbiçli olmayanlar burayı hemen terketsin. YPG burada resmi tapular dahil ne kadar belge varsa yakıyor. ABD'de bir önceki yönetim sözünde durmadı, yeni yönetimden de beklentimiz Münbiç'in YPG'den temizlenmesidir. Bundan sonraki hedef Rakka operasyonudur" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Koalisyon içindeki ülkelerle Fransa, Almanya, İngiltere ile istişarelerimiz oldu. Arazideki güçlerle kolay bir şekilde DEAŞ'ı temizleyebilir ve gerçek sahibi Rakkalılara bölgeyi teslim edebiliriz.

İlişkilerin bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin herhangi bir tutumu olmamıştır. ABD'nin YPG ile işbirliği yapmaları silah vermeleri, gerekse FETÖ'nun elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşaması tüm delillere rağmen bırakın iadesi tutuklama talebimizin bile yerine getirilmemesi ilişkilerimizi zedeledi. Halkımızın beklentilerini karşılamak için siyaset yapıyoruz. ABD'nin önceki yönetimine de hatırlattık. Bize saldıran bir terör örgütüü ile birlikte olmanız müttefiklik anlamında çelişiyor.

YENİ YÖNETİMDEN MEMNUNUZ

Yeni yönetimin bugünkü yaklaşımından memnunuz. Biz niye müttifikimizle kötü olalım. Kötü ilişkilerimizden ne çıkarımız var ki? Bu noktaya nasıl gelindiğini siz de biliyorsunuz. Yeni sayfa açma noktasında biz varız ama boş bir sayfa olmaz. Geçmiş dönemin hatalarını kabul eden bir yönetim var. Arzumuz o eski günlerdeki ilişkilere ve daha ötesine dönmesi arzumuzdur.