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Büyük projede sona doğru! Test sürüşleri başladı
20.07.2017 10:01:16

Büyük projede sona doğru! Test sürüşleri başladı

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı projesinde test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma Bakanı Arslan, uluslararası hatta ilk seferin Eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Türkiye'nin asırlık projelerinden biri olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında sona yaklaşıldı. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı demir yoluyla birbirine bağlayan projenin Türkiye ayağı tamamlanmak üzere. Rayların döşenmesinin ardından demiryolu hattına indirilen lokomotif ve vagonlarla dün ilk test sürüşlerine başlandı. Test sürüşüne Ulaştırma, Denizcilik ve Bakanı Ahmet Arslan ile Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen devlet yetkilileri birlikte katıldı.

"İLK SEFER EYLÜL'DE"

Bakan Ahmet Arslan, uluslararası hatta ilk seferin Eylül ayında başlayacağını söyledi. Arslan "Bu yoldan Çin'e kadar gidile bilinecek. Türkiye üzerinden geçen her tren ücret ödeyecek. Yılda 34-35 milyon ton yük taşıyabileceğiz. Bu rakam her yıl artar. Çin'den kalkan bir yük Londra'ya kadar gidebilecek" dedi.

"KARS'TA TARİH YAZILDI"

Projenin ilgili kısa bilgiler veren Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin önemini vurguladı, Arslan, "Bugün Kars'ta bir tarih yazılıyor ve sizler bu tarihe tanıklık ediyorsunuz. İçinde bulunduğumuz an itibariyle bunu fark edemeyebiliriz ama bu projenin oluşturacağı dostluklar, kültürel birlikteliğe yapacağı katkılar, Avrupa'ya ve Çin'e kadar coğrafya üzerindeki ticaretten kendi üzerine düşen payı almasıyla buraların kaderi gerçekten değişecektir. İşte onların da başlangıcı bu projeydi. Çok şükür bu proje bitme aşamasına geldi ve bu gün de trene bineceğiz. İnşallah çok kısa sürede biz bu projeyi bitirerek, Londra'dan, Pekin'e demiryolunu kesintisiz hale getireceğiz ve bu güzergah üzerindeki dost ülkelerle bu dostluklarımızı arttırmış olacağız" dedi.

"PROJENİN HEDEFİ YILLIK 20 MİLYON TON YÜK TAŞIMAK"

Demiryolu hattının planlanandan 2.5 kat daha fazla yük taşıması için çalışmaları yürüttüklerini belirten Arslan, şunları kaydetti: "Başlangıçta bu projede öngördüğümüz 1 milyon yolcun 6.5 milyon ton yük. Bu yük miktarının yaklaşık 2.5 katına çıkmasını hedefliyoruz. Hedefimiz 20-22 milyon ton yıllık periyotta"

İPEK YOLU'NUN ORTA KORİDORUNA 400 MİLYON DOLAR YATIRIM

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun lojistiğini üstlenecek merkezin temeli Kars'ta atıldı. 400 milyon dolar maliyetle inşa edilecek proje; SBK Holding, Kazakistan Demir Yolları, Azerbaycan Demir Yolları, Azrustrans ve Rusya'nın en büyük demiryolu taşımacılığı şirketi olan Rusagrotrans ortaklığıyla yürütülecek. Lojistik merkezinin depo inşaatının yüklenici firması ise Ankara merkezli Yenigün İnşaat. Kars'a yapılacak lojistik merkeziyle; demir, buğday, kereste ve gübre gibi birçok farklı ürünün satış ve dağıtımı yapılacak.

"2018'DE FAALİYETTE"

Proje kapsamında SBK Holding çatısı altında bir şirket kurulacak. Şirket, dış pazarlardan getirilecek demir, buğday, kereste ve gübre gibi birçok farklı ürünün Türkiye'de satış ve dağıtımını gerçekleştirecek. Lojistik merkezi ile Türkiye'den Avrupa'ya, Orta Asya ve Çin'e kadar mal akışı kesintisiz sağlanacak. Projeyle 2018 yılı sonuna kadar bir milyar dolar tutarında ciro elde edilmesi hedefleniyor. Lojistik Depolama Sahası'nın imza töreni 3 ülke yetkililerinin katılımıyla Kars'ta yapıldı. Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov, Gürcistan Demiryolları Başkanı Mamuka Bakhtadze, Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz katıldı.

"İPEK YOLUNA CAN KATACAK"

İmzaların Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov ve SBK Holding Sahibi Sezgin Baran Korkmaz tarafından atılmasından sonra açıklama yapan Bakan Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin önemine değinerek, "Geçtiğimiz ay temelini attığımız Kars Lojistik Merkezi bir vagondu, bu ise ikinci vagon oldu. Bölge için bu projenin önemi yüksektir" dedi. Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev ise tarihi İpek Yolunun bu proje ile yeniden canlanacağına işare etti: Türkiye'de ilerleyen orta koridorun gelişmesi önem veriyoruz.


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