17.02.2017 21:28:25

Beton yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü

Bursa'da beton yüklü kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Bursa'da beton yüklü kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan İznik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Yenişehir istikametinden İznik'e giden Ahmet S.(28) idaresinde ki beton altyapı malzemeleri taşıyan 16 ZE 840 plakalı araç virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kamyonun kupasında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Ahmet S.'yi sıkıştığı yerden çıkararak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin İznik Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralı sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.