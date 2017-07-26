26.07.2017 13:25:06

Avrupa adaleti için Hamas halâ 'terör örgütü!'

Avrupa Adalet Divanı, bugün aldığı karar doğrultusunda Filistin İslami Direniş Örgütü'nün Avrupa Birliği terör listesinde kalmasına karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı bugün aldığı kararla alt mahkemenin Hamas'ı terör listesinden çıkarma kararını bozdu.

AB, ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör saldırısı sonrasında Hamas'ı terör listesine eklemiş, seyahat yasağı uygulamaya başladığı HAMAS üyelerinin mal varlığını dondurmuştu.

Avrupa Adalet Divanının alt mahkemesi, 2014 Aralık'ta Hamas'ın terör listesinden çıkartılması kararı almıştı. Alt mahkeme, Hamas'a uygulanan yaptırımların bağımsız bir soruşturmaya ve hukuki bir karara dayanmadığını iddia etmişti.

HAMAS'IN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARTILMASINI SAVUNMUŞTU

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Eleanor Sharpston, geçen sene yaptığı açıklamada, Hamas'ın terör listesinden çıkartılmasını savunmuştu. Sharpston, AB'nin Hamas'ı terör listesinde tutması kararının internetten edinilen bilgi ve kanıtlara dayandığını, yetkili merciler tarafından verilen hukuki bir karar olmadığını belirtmişti.

Filistin halkının davasını savunan ve siyasi mücadele veren Hamas, 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasını savunuyor.