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Ankara'da korkunç cinayet
Ankara’da kendisine şantaj yaparak para istediğini iddia ettiği yeğenini öldürerek cesedini parçalayıp farklı noktalara atan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Ankara'da korkunç cinayet
Ankara’da kendisine şantaj yaparak para istediğini iddia ettiği yeğenini öldürerek cesedini parçalayıp farklı noktalara atan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Temizlik yaparken bu hale geldi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde evinde temizlik yaparken lavabo açıcıya sıcak su döken kadının yüzü feci şekilde yandı. Gözlerine kadar yanan talihsiz kadın, 'Kadınlar dikkat etsin, çok zor bir durum' diyerek uyardı.
Sağdan araç sollayınca kaza yaptı
Singapur'da aşırı sürat yapan bir motosikletli sağdan sollama yapmak isterken yol kenarında duran araca vurdu. Sürücü çarptığı aracın bagajına takılırken motorun arkasında oturan kişi metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.
Dans ederek çöp topladılar
Çöp toplayan işçilerin işlerini yaptıkları anlarda dans etmesi arkadaki araç sürücüsünün dikkatinden kaçmadı.
Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan 'Büyük Kudüs Mitingi' çağrısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan çağrı: 'Hem İsrail'e hem de bütün dünyaya 'Bu davaya biz halk olarak, millet olarak sahip çıkıyoruz, siz de ayağa kalkın' demek için yapıyoruz. Hangi partiye mensup olursa olsun, bütün milletimizin bu hassasiyeti hisseden insanlarını pazar günü saat 17.00'de Yenikapı'ya bekliyoruz'
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın 4 metre ileriye fırladı
Çorum'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadının 3-4 metre ileriye fırladığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Real Madrid'li yıldızdan şaşkına çeviren gol!
Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki Oscar Rodriguez Arnaiz, M. City ile oynanan hazırlık maçında attığı muhteşem falsolu golüyle herkesi şaşkına çevirdi. Karşılaşmayı İngiliz ekibi 4-1 kazandı.
1.5 milyonluk lüks yat cayır cayır yandı!
Antalya'nın Kaş ilçesinde limanda demirli halde bulunan lüks teknede yangın çıktı. 1.5 milyon değerinde olduğu öğrenilen tekne yandıktan bir müddet sonra ise battı.
Böyle vahşet görülmedi! Boğanın boynuzlarını ateşe verdiler!
İspanya'da düzenlenen boğa festivalinde boynuzları yakılıp kuyruğundan çekilen boğa, bağlandığı tahtadan birkaç metre uzaklaşıp hızlıca koşarak tahtaya çarptı.
Sahilde yürüyüş hayatını kararttı!
Sarıyer Aşiyan'daki sahilde balık avlayan oltacı, arkada yürüyüşe çıkan Burçin Gülümser isimli vatandaşın hayatını kararttı. Sahilde yürürken başına olta kurşunu, gözüne ise iğnesi isabet eden Gülümser, görme ve konuşma özelliğini kaybetti.
Feci kaza kamerada!
Otomobil motosikletliyle çarpıştı. Feci kaza kameraya yansıdı.
Lunaparkta korkunç kaza!
ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'a taş yağdı! Çünkü...
Kahramanmaraş'ta kuzey çevre yolunda yapımı devam eden yol açma çalışmalarında kullanılan dinamitin patlatılmasıyla birlikte çevresindeki yerleşim alanları zarar gördü. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Su altında yaptığı hareketi görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Su altında ağırlık çalışan adam görüntüleri sosyal medyaya yüklediğinde tıklanma rekorları kırdı.
Driftçi kadın kaza yapınca aracını yakmaya kalktı
Konya'da iddiaya göre, otomobiliyle drift yapan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarptı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren sürücü otomobili yakmak isterken, bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yok böyle vicdansızlık!
Çin'de motosiklet kullanan hamile bir kadın, küçük çocuğun üzerinde geçiyor. Vicdansız kadın arkasına bile bakmadan yoluna devam ediyor.
Mısır ordusuna ait tank faciayı kıl payı önledi!
Mısır'ın Sina bölgesindeki Arish kenti yakınlarında bir kontrol noktasında bomba yüklü aracı fark eden Mısırlı askerler, aracın yolunu kesti ve tankı aracın üzerine sürdü. Mısırlı yetkililer tankın bu müdahalesi sebebiyle 50 kişinin hayatını kurtardığı söyledi.
Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı
Hintli Abhishek Prasad'in nörolojik bir hastalığı vardı. Bu hastalık aynı zamanda 'müzisyen distonisi' olarak da biliniyor. Doktorlar, Prasad'dan beyin ameliyatı sırasında nörolojik sorunun çözülüp çözülmediğini anlamak için gitar çalmasını istedi. İşe o anlar...
'Trump' maskesi ile soygun yaptılar
Göz göre göre boğuldu!
Hindistan'da gölette boğulan bir kişiyi tam yedi arkadaşı bir metre mesafeden kurtaramadı. Arkadaşları gözleri önünde boğulurken yaşananlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı...
İşte hırsızları çıldırtan yöntem
Malezya'da bir kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar kırılmaz cam karşısında elleri boş döndüler.
Bonzai içen gencin görüntüsü yürekleri yaktı
Taksim’de bonzai kullandığı iddia edilen gencin görüntüsü yürekleri yaktı. Gencin halini gören çevredeki vatandaşlar gence yardımcı olmak için seferber oldu.
Atlara son model eğitim!
Yarışçı atların kaslarının daha çok kullanılabilmesine olanak sağlayan teknolojik cihazlar, at eğitiminin en önemli parçası haline geldi.
Yılın annesinin oğlu şehit oldu
Siirt'te askerleri taşıyan sivil araca saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın cenazesi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. 'Serebral palsi' hastası engelli kızı Sevda Akdağ'a özverili bir şekilde bakan şehit annesi Gülizar Akdağ, 10 Mayıs'ta Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Aile Haftası' dolayısı ile düzenlenen törenle yılın annesi seçilerek ödüllendirilmişti. Şehit Akdağ, sosyal medya hesabından yılın annesi seçilen annesi ve kız kardeş
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