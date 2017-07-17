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'Anıtkabir'de konuta izin verilecek' iddiası yalanlandı
'Anıtkabir'de konuta izin verilecek' iddiası yalanlandı
17.07.2017 18:50:36

'Anıtkabir'de konuta izin verilecek' iddiası yalanlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Anıtkabir'in imara açılacağı iddialarıyla ilgili, Meclis kararının, Anıtkabir'de konuta izin vermediğini, konunun mevcut lojmanların resmileştirilmesi olduğu bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanınca yapılan açıklamaların bugün bazı internet sitelerinde "Yeni Hedef Anıtkabir" başlığıyla yayımlandığı anımsatıldı.

Söz konusu açıklama ve haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizilerek, "Alınan Meclis kararı, Anıtkabir'de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, plan değişikliğinin Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine alındığı vurgulanarak, plan değişikliğinde alanın A ve B olarak tanımlanan iki farklı parsele ayrıldığı belirtildi.

A parselinde hiçbir yapılaşma ve plan değişikliğinin önerilmediğinin ifade edildiği açıklamada, B parseli olarak belirlenen alanın park alanı olmasına rağmen üzerinde mevcut askeri lojman bulunması sebebiyle mevcut lojmanların daha sonra yıkılma ve benzeri bir durumla karşılaşılmaması için plan değişikliği yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"B parselinde, park alanı olmasına rağmen Anıtkabir Muhafız Bölüğünün lojmanları bulunuyor. Bu lojmanların ileride herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaşmaması için Milli Savunma Bakanlığı bizden buranın imara uygun hale getirilmesi talebinde bulundu. Biz de mevcut lojmanları plana uygun hale getirdik. Yapılan bundan başka bir şey değil. Konuyla ilgili yapılan açıklama ve haberler tamamen asılsız, bilgisiz ve gerçek dışıdır."

"SADECE MEVCUT ASKERİ LOJMANLAR RESMİLEŞTİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'te konuyla ilgili, "Yalan yanlış bilgilerle vatandaşı kandırıp, ortalığı karıştırmak için çabalayan ideolojik kafalar yine iş başındalar" değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı bizden talep etti ve yapıldı. Yapılan da haberde bahsedildiği gibi değil. Anıtkabir sınırları dışında bulunan ve mevcutta park alanı olarak ilan edilmesine rağmen orada bulunan 5 katlı askeri lojmanı resmileştirdik."

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun hiçbir şekilde yeni bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğine dikkati çeken Gökçek, "Yeni bir yapılaşma söz konusu dahi değil. Sadece mevcut askeri lojmanlar resmileşti. Mevcut durum korundu o kadar. Bir kez daha, ideolojik düşünceleriyle hareket eden bir takım oda yöneticileri ve internet siteleri; halkı yanıltarak, algı oluşturma çabası içerisindeler. Ancak yine bilgisiz, yine belgesiz, yine boş çaba içindeler." ifadelerini kullandı.


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