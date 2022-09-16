Yıllardır doğru biliniyordu! Gerçek ortaya çıktı: Meğer 10 bin adım...
On yıllardır, herkes tarafından kabul edilen 'günde 10 bin adım atmak sağlığa inanılmaz faydalı' bilgisinin varlığı tartışıldı. Bu bilginin aslında Japonya'da bir pazarlama tekniği için ortaya atıldığı belirlendi.
Daily Mail'in haberine göre; günde 10 bin adım atmanın sağlığa yararlı olduğu hakkında sayısız yazı kaleme alındı ve okundu. Günümüzde fitness takipçilerinden spor faaliyetleriyle uğraşan birçok kişi kendine 10 bin adım hedefi ayarlamakta. Özel sağlık sigortaları, bunu başaran müşterilere hediye çekleri vermeye bile başladı.
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BU SİHİRLİ SAYI NEREDEN GELDİ?
Günde 10 bin adım atmanın sağlığa yararları ya da zararları konusunda net ve kanıtlı bilgiler henüz mevcut değil.
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'10 bin adım' kuralının 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ardından adımsayar satmaya çalışan bir Japon şirketinin akıllıca bir pazarlama taktiği olduğu ortaya çıktı.
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Kampanya, Yamasa'nın Japonca'da kelimenin tam anlamıyla '10.000 adım metre' anlamına gelen Manpo-kei adlı pedometrenin pazarlanmasını içeriyordu.
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Rakam üzerinde bilimsel hiçbir kanıt bulunmasa da sayının fazlalığı, uygulanabilirliği ve akılda kalıcılığı bu bilgiyi günümüze kadar getirdi. Yapılan araştırmalar, adım sayısından ziyade adım hızının sağlıkla daha ilişkili olduğunu ortaya koydu.
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Araştırmalar, yüksek hızda sadece 6.300 adım atmanın insanlarda bunama olasılığını yüzde 57 oranında azalttığını ve hızlı yürümenin kanseri, kalp sağlığını ve erken ölüm riskini azalttığını gösterdi.
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