Yıllardır doğru biliniyordu! Gerçek ortaya çıktı: Meğer 10 bin adım...

On yıllardır, herkes tarafından kabul edilen 'günde 10 bin adım atmak sağlığa inanılmaz faydalı' bilgisinin varlığı tartışıldı. Bu bilginin aslında Japonya'da bir pazarlama tekniği için ortaya atıldığı belirlendi.