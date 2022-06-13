Zara ekmek reklamı | ZARA Türkiye şubeleri kapatıldı mı? Zara neden TT oldu?

Zara ekmek reklamı twitter gündeminde popülerliğini koruyor. Vatandaşın tepki gösterdiği ekmek ve ayakkabı afişleri hakkında firmadan bir açıklama gelmedi. Peki ZARA Türkiye şubeleri kapatıldı mı? Zara neden TT oldu? İşte detaylar...

Zara ekmek reklamı twitter gündeminde popülerliğini koruyor. Vatandaşın tepki gösterdiği ekmek ve ayakkabı afişleri hakkında firmadan bir açıklama gelmedi. Peki ZARA Türkiye şubeleri kapatıldı mı? Zara neden TT oldu? İşte detaylar...

Zara ekmek reklamı

Dünyanın en büyük giyim firmalarından biri olan Zara, son tanıtımında yaptığı afişle, Türk halkının sinirlerini adeta yerinden oynattı.

İspanyol merkezli firma henüz konuyla ilgili açıklama yapmasa da Twitter gündemine oturdu.

Ekmek ve ayakkabıların üst üste konması, topuklu ayakkabı içerisine bilimum ekmek ürünleri konması, büyük tepkiye yol açtı.

ZARA Türkiye şubeleri kapatıldı mı?

Zara şubelerinin kapanması için tepki gösterenler olsa da henüz bir açıklama da kapanma da söz konusu değil.

Zara neden TT oldu?

Twitterda "Zara haddini bil" etiketiyle TT olan Zara, ekmek afişleri nedeniyle sosyal medya gündemine oturdu.