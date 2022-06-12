Zara ekmek reklamı nedir? Zara ayakkabı reklamında ne vardı? Zara haddini bil neden gündem oldu?

Zara ekmek reklamı nedir? Afişinde kullandığı ekmek görselinden sonra Zara markası adeta taşlanıyor. Sosyal medyadan 'haddini bil' etiketiyle paylaşılan marka henüz bir açıklama yapmadı. Peki Zara ayakkabı reklamında ne vardı? Zara haddini bil neden gündem oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları.