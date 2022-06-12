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TIMETURK / GENEL / Zara ekmek reklamı nedir? Zara ayakkabı reklamında ne vardı? Zara haddini bil neden gündem oldu?

Zara ekmek reklamı nedir? Zara ayakkabı reklamında ne vardı? Zara haddini bil neden gündem oldu?

Zara ekmek reklamı nedir? Afişinde kullandığı ekmek görselinden sonra Zara markası adeta taşlanıyor. Sosyal medyadan 'haddini bil' etiketiyle paylaşılan marka henüz bir açıklama yapmadı. Peki Zara ayakkabı reklamında ne vardı? Zara haddini bil neden gündem oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları.

1 Saat Önce
2022-06-12 18:21:56
Zara ekmek reklamı nedir? Zara ayakkabı reklamında ne vardı? Zara haddini bil neden gündem oldu?

Afişinde kullandığı ekmek görselinden sonra Zara markası adeta taşlanıyor. Sosyal medyadan "haddini bil" etiketiyle paylaşılan marka henüz bir açıklama yapmadı. Peki Zara ayakkabı reklamında ne vardı? Zara haddini bil neden gündem oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Zara ekmek reklamı nedir?

Dünyaca ünlü giyim markası Zara, yeni ayakkabı tanıtımları için afişinde ekmek görselleri kullandı. Markanın bu tutumuna yorum yağdı.

Zara kapandı mı?

Türkiye'de 42 mağazası bulunan Zara'nın kapanmasına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamatadır. Henüz firmadan bir açıklama gelmedi.

Zara kimin? ZARA markası kime ait? Zara hangi ülkenin markası? Türkiye Zara kapandı mı?
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