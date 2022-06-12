Zara kimin? ZARA markası kime ait? Zara hangi ülkenin markası? Türkiye Zara kapandı mı?

Zara kimin? Reklam afişlerinde ekmek fotoğrafı kullanan Zara'ya büyük tepki gösterildi. Aniden 'Zara haddini bil' etiketiyle Twitter gündemine oturan Zara, araştırılmaya başlandı. İspanyol markası Zara hakkında merak edilenleri sizler için derledik. ZARA markası kime ait? Zara hangi ülkenin markası? Türkiye Zara kapandı mı? İşte detaylar...

Reklam afişlerinde ekmek fotoğrafı kullanan Zara'ya büyük tepki gösterildi. Aniden "Zara haddini bil" etiketiyle Twitter gündemine oturan Zara, araştırılmaya başlandı. İspanyol markası Zara hakkında merak edilenleri sizler için derledik. ZARA markası kime ait? Zara hangi ülkenin markası? Türkiye Zara kapandı mı? İşte detaylar...

Zara kimin?

Zara İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Öyle ki dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır.

Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. Inditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markaları da yer almaktadır.

Zara haddini bil etiketi sosyal medyada gündem oldu!

Zara Twitter gündeminde aniden TT oldu. Kullanıcılar binlerce yorum yaparak Zara'yı spamladı. İşt bazı kullanıcı yorumları...

- Bu nasıl bir reklam!

- İğrenç ötesi bir reklam kampanyası

- Ekmeği yerde görünce öpüp, ayak altından alan millettik ne oldu bize?

Zara hangi ülkenin markası?

İspanya''ya ait olan Zara en büyük giyim mağazalarıının başında gelir.

ZARA markası kime ait?

1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulan Zara; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka gibi Inditex grup bünyesi altındadır.

Türkiye Zara kapandı mı?

Türkiye'de 42 mağazası bulunan Zara kapanmadı. Sosyal medyada kapanma gibi benzeri paylaşımlar yapılsa da, haberlerin doğruluğu yoktur. .