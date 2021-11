Yiğit Sarıkaya Müzik hayatını anlattı

Yiğit Sarıkaya Müzik hayatını dair önemli açıklamalarda bulundu.

Merhababa nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Yiğit Sarıkaya:

Teşekkürler, gayet iyiyim. Pandemi sürecini başlangıçta kendime ve müziğime vakit ayırabildiğim, çalışkan olabildiğim bir süreç olarak değerlendirsemde, fazla uzamasıyla birlikte; hem sahne alamamaktan kaynaklı, hemen de asosyalleşmenin sonucunda dönemimizin en zor zamanları diyebilirim.

Öncelikle Yiğit Sarıkaya kimdir? Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Yiğit SARIKAYA önce ülkesine sanatını kanıtlamaya çalışan, sonra ise ülkesinin sanatını dünyaya tanıtma ideolojisini benimsemiş, biri diyebiliriz.

Yeni çıkacak olan single çalışman “Cehennemi yakıyor” merakla bekliyoruz. Projenin oluşumunu anlatır mısınız? Kimlerle çalıştınız?

Yiğit Sarıkaya: Teşekkürler. Bazı şarkılar vardır. Sezen Aksu'nun da dediği gibi “acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir“ mottosuyla yazılmış olan, sözü ve müziği Yiğit SARIKAYA'ya ait olan bir eser. “Cehennemi yakıyor” dijital platformlarda önümüzdeki ay çıkacak. Müzik direktörlüğünü Hakan Yelbiz'in yaptığı aranjesini ise Catwork'ün üstlendiği harika bir parçayı sevenlerimizle buluşturmayı iple çekiyoruz.

Keman tutkusu nerden geliyor? İlk kemanla tanışmanız nasıl oldu?

Yiğit SARIKAYA: Keman benim için büyük tutku… Kemana ilk 14 yaşımda Sevgili keman hocam Halim TÜRKMEN sayesinde başladım. Orta okulda tüm derslerim zayıftı. Lisede kemanla tanıştıktan sonra Halim hocam; kemanda çok iyi olduğumu devamlı bana hissettirdi ve motive etti. İlk defa farklı olduğumu hissettim. Her gün saatlerce keman çalışmaya başladım. Müziğe ilgim her geçen gün hızla artıyordu. Kendimi her konuda geliştirmeye çalışıyordum. Halim hocam beni geliştiriyor geliştikçede ödüllendiriyordu. Daha birinci senemde beni Güzel Sanatlar Liseleri ortak konserinde orkestraya aldı. Daha sonra pop gurubu solisti yaptı. Benim için büyük gururdu. Keman tutkum içimde inanılmaz bir hal aldı. Bu yüzden Halim Türkmen'nin yeri bende çok büyüktür. Burdan ona bir kere daha teşekkür ediyorum. Sonra üniversitede Bakü Senfoni Orkestrası Baş kemancısı Sevda Nayimzade ile çalışma fırsatı buldum. Bursa Senfoni Orkestrası kurucusu Hasan Adıgüzelzade'nin şefliğini yaptığı Uludağ üniversitesi bölüm orkestrasının baş kemancısı oldum. Bu yüzden keman çalmak; kendimi tam anlamıyla gerçekleştirebildiğim tek yer.

Pandemi de şarkı çıkarmak sence riskli değil mi?

Yiğit Sarıkaya: Fazlasıyla riskli fakat bu sıkıntılı dönemde birilerinin sanat yapması gerekiyor, gerekiyor ki toplumun psikolojisi zinde kalsın. Güzel yapılan hiç bir sanat kaybolmaz yeri ve zamanı geldiğinde parlar.

Yiğit Sarıkaya: Maalesef Türk müziği kavramsal ve içerik olarak batı müziğinden çok üstlerde olsada, uygulama ve çok sesliliğe geldiğimizde kendimizi geliştirebilmiş durumda değiliz. Yurt dışından gelen aranjörler makamlarımızı çalıp kendi müziklerine ekliyorlar. Parmaklarımızı geçmeyecek kadar az, kaliteli aranjörümüz var.

Yiğit Sarıkaya: Genelde ince eleyip sık dokurum. Yapacağım her işin tüm olumlu ve olumsuz yanlarını düşünmeye çalışırım. Bu yüzden işlerim minimum hatayla geçer

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Yiğit Sarıkaya: Benim tek affedemediğim olay yalan… Yalan kırmızı çizgim. Hem arkadaşlığımda, hem de ilişkimde… Kendisini olmadığı gibi göstermeye çalışan, yalanı pusula insanlar benden uzak olsun.

