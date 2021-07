Yetimlerin yüzü İHH ile gülüyor

İslam coğrafyası ne yazık savaşlar ve iç kargaşalar nedeniyle en fazla öksüz ve yetimin olduğu yerlerdir.

İnsan simsarlarının gözü çaresiz ve savunmasız kalan Müslüman çocuklarının üzerinde. Organ mafyaları, çocuk istismarcıları, uyuşturucu tacirleri, fuhuş ve dilencilik şebekeleri İslam dünyasında yaşayan kimsesiz çocukların karşılaşabileceği tehditlerden bazıları. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ise bu yetimlere kanat geriyor onlara sığınacak liman oluyor. İHH hayır severlerin de desteğiyle dünya genelinde 120 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel olarak yardım ulaştırıyor.



İslam dünyası uzun süredir batı ülkelerinin kıskacı altında. Kıskaç altında savaşların eksik olmadığı İslam coğrafyasında her sene binlerce çocuk öksüz ve yetim kalıyor. Kimseiz kalan çocuklar akbaba gibi ortalıkta dolaşan suç örgütlerinin ve çetelerin ağzını sulandırıyor. Misyonler de kimseiz kalan çocukları kendi dini inançlarını aşılayarak onların kendi toplumlarına ve tarihlerine yabancılaşmasını sağlıyor. Yetimler sığınacak bir liman olmayı amaçlayan İHH vakfı yardım severlerin de de steğiyle dünya genelinde yüz binlerce yetime destek oluyor.

YETİM SPONSORLUK SİSTEMİ İLE BİNLERCE YETİME DESTEK VERİLDİ

İHH hayır severlerin desteği ile dünya genelinde yüz binlerce yetime kol kanat gerdi. İHH Yetim Spronsorluk Sistemi ile yardım severlerden gelen aylık ödemelerle yetimlerin yılın her vakti eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Yetimleri bayramda da yanlız bırakmayan İHH onlara bayramlarda yeni elbiseler hediye etti ve yüzlerin gülmesini sağladı. İHH binlece yetimin güvenli bir şekilde yaşamına devam etmesi için yetimhaneler açtı.



İHH'DAN 120 ÜLKEDEKİ 800 BİN YETİME DESTEK



İHH'nın amaçlarından bir tanesi de yer yüzündeki öksüz ve yetim çocukları yanlız bırakmamak, onlara destek olmak. İHH yetimlere büyüyüp ayaklarının üstünde durana kadar sağlıktan eğitime kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Yardım severlerin yardımıyla yetimlere yapılan destekler her gün devam ediyor. İHH yetim kalmış çocukların kendi üleklerinde kendi kültürleriyle yetişmesi için o ülkelerde yetimhaneler inşa ediyor. İHH eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda yetimlere destek veriyor. Her yıl ise 120 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel yardım ulaştırıyor.



HAYIR SEVERLER YARDIMLARI İLE YETİMLERİN 'KİMSESİ' OLABİLİR



İHH yetim kalan çocuklara sağladığı desteği onlar büyüyünceye kadar yani eli ekmek tutuncaya kadar devam ettiriyor. Tüm bunlar İHH'ya yapılan yardımlarla karşılanıyor. Sizler de hep birlikte büyüttüğümüz yetim yavrularımızın genç bir kız ya da delikanlı olduklarında devam eden ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, üniversite ya da mesleki eğitimlerinde yanlarında durmaya devam ederek hayallerini gerçekleştirmelerine vesile olabilirsiniz.



İHH YETİMHANE NEDEN AÇIYOR?



İHH İslami coğrafyalarda ezilen ve asimilasyona mağruz kalan yetim çocukların kendi dinlerinde ve kendi kültürlerinde eğitim almalarını sağlamak için yetimhaneler açıyor. Çoğu zaman stratejik öneme sahip yetimhaneler bölgenin gerektirdiği şartlar doğrultusunda inşa ediliyor. Müslümanların baskı gördüğü ülkelerde öğrenciler devlet okullarında kendi dillerinde eğitim alamıyor ve İslami eğitim alma imkânı bulamıyor. Durum böyle olunca İHH kendi yetimhanesini inşa ederek onları öz dinlerinde eğitim almasını sağlıyor. Etiyopyalı yetimlere ve yetim ailelerine eğitim desteği vermek için Barbaros Eğitim Merkezi inşa edildi.

