Yeni Dönem Sosyal Medya Fenomenlerinden Mika Raun Kimdir ve Ne İş Yapıyor? Mika Raun Kaç Yaşındadır? Mika Raun Nerelidir? Mika Raun Hangi Üniversite De Okuyor?

Mika Raun son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz sosyal medyada çok fazla takipçiye sahip olan ve sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkmış yaptırdığı estetiklerle insanları şaşırtmayı başarmış bir fenomendir. Mika Raun erkek kimliğinden, kadın kimliğine geçmiştir. Sürekli olarak söylediği 'Aşko' kelimesini dillere düşüren Tik Tok platformunda adını duyurmuş olan fenomen Mika Can Raun yaptırmış olduğu estetiklerle farklı birine dönüşmüştür. Mika Can Raun Instagram ve tik tok sosyal medya platformlarından yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Mika Raun Kimdir, Mika Can Raun Nerelidir?

Mika raun babası İstanbul Büyükadalı aslen Rum ve de annesi Şanlıurfalıdır. Mika Can Raun olarak bilinmekte olan fenomen Mika Can, 9 Temmuz 2001 tarihinde Büyükada'da doğmuştur. kardeş sayısı olarak üç kardeşe sahip olan Mika Can Raun'un Marmara Üniversitesinde okuduğu bilinmektedir. Okuduğu bölüm ise Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir. Mika raun Senaryo yazarlığı eğitimi gören aynı zamanda şiir yazmakta. İlkokul zamanlarında şiir yazmaya başlamış Mika raun ve de kendine ait olan şiirlerinin patentlerini alarak onları güvence altına aldığını söylüyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylemektedir. Çocukluk yıllarında beri şiir yazmakta olan Mika Can Raun şiirleri babında kendisine güvendiğini söylemektedir. Mika can raun Kendini tanımlarken melankolik olarak tanımlıyordur.