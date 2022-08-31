Yeni Dönem Sosyal Medya Fenomenlerinden Mika Raun Kimdir ve Ne İş Yapıyor? Mika Raun Kaç Yaşındadır? Mika Raun Nerelidir? Mika Raun Hangi Üniversite De Okuyor?

Mika Raun son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz sosyal medyada çok fazla takipçiye sahip olan ve sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkmış yaptırdığı estetiklerle insanları şaşırtmayı başarmış bir fenomendir. Mika Raun erkek kimliğinden, kadın kimliğine geçmiştir. Sürekli olarak söylediği 'Aşko' kelimesini dillere düşüren Tik Tok platformunda adını duyurmuş olan fenomen Mika Can Raun yaptırmış olduğu estetiklerle farklı birine dönüşmüştür. Mika Can Raun Instagram ve tik tok sosyal medya platformlarından yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.