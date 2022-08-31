Çarşamba Günü Televizyonda Hangi Diziler Var 2022 Çarşamba Günü Dizileri Hangileridir?

Bugün TV de ne var denilince akla ilk gelen saatler genel olarak 20:00 ve 23:59 dur. Çarşamba günü TV akışı hakkında merak edilenlere ayrıntılı değineceğiz.

2022 Çarşamba Günü Hangi Kanalda Ne Var, Hangi Dizi Var?

2022 Çarşamba günleri Kanal D, Show TV, Trt1, ATV, Fox TV, Star TV, TV8, Kanal7, Beyaz TV, Tv2 gibi en çok reytinglere sahip olan kanalların gün boyu yayın akışları aşağıdadır;

2022 Yeni sezonda televizyon kanallarının birbirinden farklı ve eğlenceli programları, heyecanla beklenilen ve takip edilen dizileri ve ilgi çekici filmlerle izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam etmektedir. 2022 Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler farklı ve keyifli filmler kitlesiyle buluşuyor. İşte Çarşamba günleri TV yayın akışı ve programları ile ilgili ayrıntılar…

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Dizi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin - 14. Bölüm

00:15 Sinema

02:15 Sinema

04:30 Dizi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

18:45 Star Ana Haber

20:00 Sinema

22:30 Sinema

01:00 Dizi

03:30 Program

05:30 Dizi

Fox TV Yayın Akışı

00 Çalar Saat

45 Ekonomi Arası

50 Çağla ile Yeni Bir Gün

00 En Hamarat Benim

00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

00 FOX Ana Haber

00 Kazanan Restoran - 12. Bölüm

00 Kusursuz Kiracı

45 FİLM

45 Program

45 Yarışma

45 FİLM

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Dizi

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sinema

16:00 Dizi

18:40 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - 1011. Bölüm

00:20 Sinema

02:20 Sinema

Show TV Yayın Akışı

06:00 Dizi

08:00 Bu Sabah

10:00 Dizi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sinema

21:45 Sinema

23:45 Sinema

01:30 Dizi

03:45 Program

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Yedi Numara

11:25 çırak

11:55 Yerli Dizi

15:20 Yerel Dizi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta - 20. Final Bölümü

01:30 Dizi

03:45 Sinema

Tv8 Yayın Akışı

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

13:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8x8

Kanal 7 Yayın Akışı