Çarşamba Günü Televizyonda Hangi Diziler Var 2022 Çarşamba Günü Dizileri Hangileridir?
Bugün TV de ne var denilince akla ilk gelen saatler genel olarak 20:00 ve 23:59 dur. Çarşamba günü TV akışı hakkında merak edilenlere ayrıntılı değineceğiz.
2022-08-31 23:32:38
2022 Çarşamba Günü Hangi Kanalda Ne Var, Hangi Dizi Var?
2022 Çarşamba günleri Kanal D, Show TV, Trt1, ATV, Fox TV, Star TV, TV8, Kanal7, Beyaz TV, Tv2 gibi en çok reytinglere sahip olan kanalların gün boyu yayın akışları aşağıdadır;
2022 Yeni sezonda televizyon kanallarının birbirinden farklı ve eğlenceli programları, heyecanla beklenilen ve takip edilen dizileri ve ilgi çekici filmlerle izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam etmektedir. 2022 Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler farklı ve keyifli filmler kitlesiyle buluşuyor. İşte Çarşamba günleri TV yayın akışı ve programları ile ilgili ayrıntılar…
Kanal D Yayın Akışı
- 07:00 Dizi
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 10:00 Magazin D Yaz
- 12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Dizi
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Seversin - 14. Bölüm
- 00:15 Sinema
- 02:15 Sinema
- 04:30 Dizi
- STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 18:45 Star Ana Haber
- 20:00 Sinema
- 22:30 Sinema
- 01:00 Dizi
- 03:30 Program
- 05:30 Dizi
Fox TV Yayın Akışı
- 00 Çalar Saat
- 45 Ekonomi Arası
- 50 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 00 En Hamarat Benim
- 00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
- 00 FOX Ana Haber
- 00 Kazanan Restoran - 12. Bölüm
- 00 Kusursuz Kiracı
- 45 FİLM
- 45 Program
- 45 Yarışma
- 45 FİLM
ATV Yayın Akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Dizi
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Sinema
- 16:00 Dizi
- 18:40 atv Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - 1011. Bölüm
- 00:20 Sinema
- 02:20 Sinema
Show TV Yayın Akışı
- 06:00 Dizi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Dizi
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sinema
- 21:45 Sinema
- 23:45 Sinema
- 01:30 Dizi
- 03:45 Program
- TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:25 Yedi Numara
- 11:25 çırak
- 11:55 Yerli Dizi
- 15:20 Yerel Dizi
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kara Tahta - 20. Final Bölümü
- 01:30 Dizi
- 03:45 Sinema
Tv8 Yayın Akışı
- 06:15 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:30 MasterChef Türkiye
- 12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
- 13:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 Doya Doya Moda
- 04:15 Canım Annem
- 05:00 8x8
Kanal 7 Yayın Akışı
- 06:30 Kanal 7'de Sabah
- 07:45 Dizi
- 10:00 Film
- 12:00 Film
- 13:40 Dizi
- 15:30 Dizi
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Dizi 'Yemin'
- 21:15 Dizi
- 23:15 Dizi
- 00:15 Dizi
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