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TIMETURK / YAŞAM / Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nerede oynadı? Uraz Kaygılaroğlu neden eleştirildi? Uraz Kaygılaroğlu'nun siyah ojeleri

Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nerede oynadı? Uraz Kaygılaroğlu neden eleştirildi? Uraz Kaygılaroğlu'nun siyah ojeleri

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile oldukça merak edildi. Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nerede oynadı? Uraz Kaygılaroğlu neden eleştirildi? Uraz Kaygılaroğlu'nun siyah ojeleri neden gündem oldu?

2 Saat Önce
2022-10-13 19:55:42
Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nerede oynadı? Uraz Kaygılaroğlu neden eleştirildi? Uraz Kaygılaroğlu'nun siyah ojeleri

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Uraz Kaygılaroğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Tırnaklarına oje süren ünlü oyuncu, asansörde ayna karşısında çektiği fotoğrafını yayınlayarak eleştirilere yanıt verdi.

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile oldukça merak edildi. Uraz Kaygılaroğlu kimdir, nerede oynadı? Uraz Kaygılaroğlu neden eleştirildi? Uraz Kaygılaroğlu'nun siyah ojeleri neden gündem oldu?

"Kızdım ve kırıldım"

35 yaşındaki oyuncu, paylaşımının ardından gelen eleştirilere kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, "Kızdım ve kırıldım!" diyerek gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Selamlar, sevgiler... Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya'nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum, ne yapmaya çalışıyormuşum, insanlara kötü örnek oluyormuşum...

10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövmeler yaptırdım. Böyle biriyim ben ama bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım, eniştem olmadı. Bir gün çalmadım çırpmadım, vergi kaçırmadım, kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım. Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. sadece ve sadece işimi yaptım. İyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım. Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum. Tabi bunların hepsi göreceli şeyler, beğenip beğenmemek çok kişisel saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez. Kızdım ve kırıldım açıkçası... Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz. İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. o yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin."

Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Balıkesirlidir. Gamze Yücer, Mehmet Ali Kaygılaroğlu'nun oğludur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz rolünü oynamıştır. Üç Kuruş dizisinde de Kartal'ı canlandırmıştır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.

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