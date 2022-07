Ünlü Fotoğrafçı Afsar Mirzayev: İstanbul’da çekilecek çok yer var

10 yılı aşkın bir süredir deklanşöre basarak, üretmeye devam eden ünlü fotoğrafçı sanatçısı Afsar Mirzayev, büyük bir beğeniye topluyor.

Farklı kentlerin mizansenlerini kadrajına taşımasıyla bilinen başarılı fotoğrafçı; "İstanbul, yüzyıllardır yaşayan bir kent olarak tarihin zenginliği ve ayak izlerini taşıyor. Bunun yanı sıra İstanbul'da doğal güzellikler açısından da büyük hazine bulunuyor. Bence İstanbul bir fotoğraf sanatçısı için sonsuz bir üretim vadediyor. Bu bakımdan İstanbul'da çekilecek çok yer var." sözleriyle İstanbul'un bir fotoğrafçı gözünden önemini vurguluyor. İstanbul'a alışılagelmişin dışında yaklaşan ünü fotoğrafçı; "İstanbul'un fotoğraf için vadettiklerinden yararlanma imkânı beni heyecanlandırıyor. Kadrajıma İstanbul'un farklı yüzlerini taşıyarak bu zenginlikten yararlanmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini de sözlerine ekliyor.

Başarılı fotoğrafçı Afsar Mirzayev başta; Moskova, New York, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere dünya kentlerini, kendine özgü bakışıyla fotoğrafladı. Mirzayev; "Dünyadaki birçok kenti fotoğraflarıma taşıdım. Kentlerin karakteristik dokusundan ve mimarisinden istifade etme fırsatı yakaladım. Bu durum bana da sanatıma da birçok unsur kattı, ve bu konuda beni estetik manada da zenginleştirdi." diyor ve bir fotoğraf sanatçısı olarak önemli kentlerden nasıl beslendiğini anlatıyor. İstanbul'a ise ayrı bir parantez açan ünlü fotoğrafçı Afsar Mirzayev; "İstanbul ise birçok meslek grubu için olduğu gibi fotoğraf sanatçıları açısından da sonsuz bir hazine. Tarihi, mimari ve doğal güzelliklerinin hepsi ayrı bir fotoğraf konusu. Ancak İstanbul, dünyanın en büyük kentlerin biri ve sınırsız insan hikayesi barındırıyor. Bir fotoğraf sanatçısı olarak İstanbul'u bu açıdan da yakalamak isterim." diyerek İstanbul'a başka bir önem atfediyor.

İstanbul'un dışında özgün ve başarılı bir fotoğraf sanatçısı olan Afsar Mirzayev'in kariyerinde büyük bir paya sahip olan bir diğer kent ise New York. Afsar Mirzayev; " New York'ta aynı İstanbul gibi büyük bir dünya kenti ve büyük bir metropol. New York'ta kaldığım dönemde fotoğraf üzerine çalışmalar yapmak bana da sanatıma da çok şey kattı. Beni bir fotoğraf sanatçısı olarak olgunlaştırdı. Moskova'dan New York'a giderken bu anlamda gelişeceğimi hissediyordum. Şimdi de benzer duyguları İstanbul'a karşı besliyorum" ifadeleriyle hala bir sanatçı olarak ruhunu beslemenin ve gelişmenin izinde olduğunu ifade ediyor. .