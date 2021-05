Türklerin bağımsızlık armaları

Gök mavisi zemin üzerine yeşil bir kurt başı ne anlam taşıyor, Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yay ne anlama geliyor, Osmanlı devlet armasındaki semboller hangi mesajları içermekte?

Hemen her devletin kendine özgü bir sembolü bulunur. Bu semboller kimi zaman bayraklara yansır kimi zaman devlet kurum ve kuruluşlarının logolarına dönüşür. Kuruldukları günden itibaren tarihi sembollere büyük önem veren Türk devletleri de armalarına bir nevi tarihlerini kazımışlardır.

İşte Türkleri temsil eden bazı armalar ve anlamları:

Osmanlı Devlet Arması: Güneş halifeliği, ay padişahlığı, silahlar devlet gücünü, çiçekler sevgi ve muhabbeti, terazi adaleti, kitap hukuku ve Allah'ın kanunlarına bağlılığı, en alttaki yuvarlak şekiller başarılı kişilere verilen devlet nişanlarını ifade eder. En üstteki yuvarlak içindeki tuğra devrin padişahının tuğrasıdır. Hilal Ay içindeki yazı: Osmanlı Devletinin Padişahları Allah-ü Tealâ'nın Muaffak kılması ve yardım etmesine dayanırlar.

Selçuklu arması: Çift başlı kartal, Avrasya bölgesinde pek çok farklı kültür tarafından benimsenmiş tarihsel bir figür. Günümüzde Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan devletlerinin resmi bayrağında ve birçok ülkede hala bazı kentlerin ve kimi kuruluşların, armalarında ve amblemlerinde çift başlı kartal motifi bulunmaktadır.Orta Asya'da Şamanizm'e göre yer ile göğün arasındaki çelik kapıyı kartal tutar. İnsanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında refakat eden varlıklar kuş şeklindedir. Kartal, kuşlar arasında ululuk ve yükseklik timsalidir. Bu yüzden Türkler, kılıç kabzalarında, çift başlı kartal figürü kullanmışlardır.

Cumhurbaşkanlığı arması: Altın sarısı renkteki 16 ışınlı güneş ve güneşin çevresindeki 16 yıldızdan oluşmakta. İlk yoruma göre; armanın ortasında yer alan güneş Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü destekler nitelikte sonsuzluğu ve Türkiye'yi, 16 yıldız ise tarih boyunca kurulan 16 büyük Türk devletini sembolize etmekte. Bir diğer yorum; güneşin etrafındaki 16 yıldızdan 9'unun Eski Türklerin sancaklarında kullandığı 9 tuğu, 7 yıldızın ise Anadolu Türklerinin sancaklarında kullandıkları 7 tuğu temsil ettiği.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arması: 2005 yılında Cumhuriyet Meclisi'nde yasalaşan yeni amblem, Kıbrıs Türk tarafının duruşunun göstergesi olarak tanımlanmakta. Bu yasa ile güvercinin duruşunda değişiklik yapılırken; ağzındaki zeytin dalı da belirginleştirildi. Zeytin dalının üzerine de KKTC'nin ilçelerini temsilen beş adet zeytin yerleştirilmiştir.

Kanatları açık, uçuş pozisyonunda ve başı yukarı bakan bir güvercin bulunmaktar. Bu güvercin Kıbrıs Türk halkının dünyaya açık olduğunu ve amacının ilerleme ve yükselme olduğunu belirtiyor.Bakır rengi (cengari) kalkan, Kıbrıs'ın tarih boyunca bakır zengini bir ülke olduğunun simgesi. Zeytin dalı, “Kıbrıslı Türklerin tarih boyunca barış yönündeki çabalarının göstergesi” olarak niteleniyor.Taç veya çelenk biçiminde, defne yapraklarının diziniyle biçimlendirilmiş olan defne demeti ise, geleneksel ritüellerinde kullanıla gelmiş ve efsanelerinde yer almış defne yaprakları yerleşik kültürünün simgesi olarak tanımlanmıştır.

Göktürk devleti arması: Gök mavisi zemin üzerine yeşil bir kurt başından oluşur. Gök rengi mavi ile Gök Tengri yani tanrıyı işaret eder. Kurt, Türk tarihinde bir çok destanda yer alan kutsal bir hayvandır, Ergenekon'da kurt'un rehberlik etmesi, Türeyiş'te Uygurlar'ın kendi soylarını, Tanrı'nın gönderdiği bozkurt'tan türediğine inanmaları gibi oldukça değer verilmiş ve kutsal sayılmıştır. Böylelikle Göktürk Devletinin Bayrağı, iki kutsal sembolün bir araya gelmesinden oluşmuştur.

Kayı boyu arması: Kelime anlamı olarak güç, kuvvet, muhkem ve kudret sahibi anlamına gelir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşuyor. Kayı boyu damgası üzerinde yer alan iki ok ve bir yaydan oluşan simgede, yay anayı temsil etmekte, sağında ve solunda yer alan oklar ise savaşçı Alpleri temsil ederek, ok yaydan çıktığında anadan doğan evlatların birer savaşçı olacağını ifade etmektedir.Sultan II.Murad, soyunun bu boya ait olduğunu göstermek için sikkelere IYI simgesi koydurtmuştur. Sonraki padişahlar dönemlerinde sikkelerde görülmeyen IYI simgesi, Kanuni dönemine kadar çeşitli eşyaların üzerinde yer almıştır.

