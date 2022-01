Türkiye'deki Rus blogger gözüyle: Türk-Rus evlilikleri neden dağılıyor?

Türkiye’de yaşayan Rusya vatandaşı bir kadın blogger, sosyal medyada yaptığı yorumda.“Rus kızlarının şartlara aldırış etmeden bir an önce evlenme isteği ve Türkler ve Türkiye ile ilgili birçok yanılsama, bazı Türk-Rus evliliklerinin bu kadar çabuk bozulmasına neden oluyor.” dedi.

Yandex Zen servisindeki blogunda konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan ismi açıklanmayan Rusya vatandaşı, “Türk-Rus evliliklerinin dağılmasının başlıca nedeninin Türklerin aldatması ve şiddeti olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Böyle Türkler olsa da, boşanmaların çoğu aldatma ve şiddet olmaksızın yaşanıyor” dedi.



Rus kadın blogger, Türk-Rus evliliklerinin çok sık dağılmasının nedenleriyle ilgili fikirlerini ise şöyle sıraladı:



“Dil bilmemek: Plajda tanışıyorlar, biri Rusça, diğeri Türkçe bilmiyor. Her ikisi de çok ilkel bir İngilizce konuşuyorlar. Bazen sadece hareketlerle anlaşıyorlar. Adam çok iyi kur yapıyor, kadın mest oluyor. Evlilik teklifini kabul ediyor. Daha sonra çiftler, ortak hiçbir yönleri olmadığını, her anlamda ortak dilleri olmadığını, hayata bakışlarının uyuşmadığını anlıyorlar.



Bir an önce evlenme isteği: Bu da birinci nedenle bağlantılı. Tanışmalarının ertesi günü evlenme teklif eden Türkler var. Rus kızlar da evlenmek için acele ediyor. Sonuç olarak ‘nişanlılarını', çevresini, yaşam biçimini tanımadan, deniz kıyısında güzel bir sonsuz peri masalı hayal ederek evleniyorlar. Sonra günlük yaşam başlayınca “Artık buna daha fazla dayanamam” sözleri duyuluyor.



Tatile Türkiye'ye gelenler güzel otellerde kalıyor, dışarıdaki hayatı, günlük yaşamda yerel insanların yaşadıkları sıkıntıları görmüyorlar. Eğer eşi İzmir, İstanbul, Antalya gibi modern şehirlerde yaşıyorsa yine iyi... Eğer Konya, Kayseri, Urfa gibi muhafazakar şehirlerde ise, özgürlüklerine düşkün Slav kadını bu geleneklere nasıl alışabilir ki?



Akrabaların evliliği kabullenmemesi: Özellikle muhafazakar ailelerde bu sık yaşanabiliyor. Kaynanalar ‘denizaşırı' kadınlara çok düşmanca davaranabiliyorlar.



Patalojik kıskançlık: Türklerin birçoğu korkunç kıskanç ve mülkiyetçi. Bazıları o kadar kıskanç olabiliyorlar ki, eşlerini tek başlarına başka bir şehre bile göndermiyorlar. Böyle bir baskı altında yaşamak çok zor.



Tabii her yerde olduğu gibi Türkiye'de de aldatmalar ve tacizler olduğu gibi, çok sayıda mutlu evlilikler de yaşanıyor. Yani bir genelleme yapmak yanlış. Çok mutlu ve mutsuz evlilik bir arada...”

