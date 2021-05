Türkiye'de 59 tür yılan var

Kara Mamba yılanı hem gündüz hem gece avlanabilir. Avına sinsice yaklaşan bu yılan türünün zehri bir fili bile birkaç dakika içerisinde öldürecek kadar güçlüdür

Baharın yüzünü göstermesi, yaz aylarıyla birlikte sıcaklıların artması yılanların etkinliğini artırdığı kadar yılan zehirlenmesi haberlerini de beraberinde getiriyor. Bu haberlere konu olan insanlardan bazıları ısıran yılanın türüne göre ve zamanında müdahale edilememesi halinde ölümle karşı karşıya kalmakta.

Sokmada ilk müdahale önemli

Dünyanın birçok ülkesinde yüksek ölüm oranlarına neden olan zehirli yılan sokması, acilen tıbbi yardım gerektiren çok önemli bir durumdur. Yılan saldırısına maruz kalmış kişiye yapılacak olan ilk yardım, hayatta kalma ve iyileşme oranını oldukça yükseltmektedir. Yılan ısırması halinde hastaya yapılacak ilk müdahale, zehrin vücutta yavaşlatılması ve minimum hasarla tıbbi müdahalenin beklenmesini sağlayacak olan çok önemli bir adımdır.

Neler yapılabilir?

Zehirli bir yılan tarafından ısırılan kişi, öncelikle sakinleştirilmelidir. Hastanın minimum düzeyde hareket etmesi, zehrin damarlarda ya da lenf yollarında daha yavaş hareket etmesine neden olacaktır. Bununla birlikte sabit ve sakin durumda tıbbi yardımın beklenmesi, hastanın nefes alışverişinin düzenli olması ve şoka girmemesi açısından da katkı sağlamaktadır. Tıbbi yardım gelene kadar yara üzerinden ve turnike uygulanmadan ısırılan bölgeye baskı uygulanması, dolaşımı engellemeden zehrin daha yavaş hareket etmesini sağlayacaktır.



Koca engerek, şeritli engerek

WWF Türkiye Yaban Hayatı Sorumlusu Uzman Biyolog Mehmet Tural, Türkiye'de tam 59 tür yılan olduğunu ve bunların 17'sinin zehirli olduğunu belirterek, bunlar arasında en bilinenlerin de koca engerekle, şeritli engerek olduğunu söylüyor.

Zehirli yılanların Türkiye'nin her yerinde olduğunu kaydeden Tural, “Bütün zehirli yılanlar insanlar için risk teşkil eder. Ancak her zehirli yılan ısırığı ölümle sonuçlanmaz. Isırmanın olduğu yerde kan dolaşımını azaltıp en yakın sağlık kurumuna bir an önce gitmek gerekir” dedi.

Dünyanın en zehirli yılanı Kara Mamba yılanıdır. Görme yetisi gelişmiş olan kara mambaların en önemli özelliklerinden biri hem gündüz hem de gece avlanabilmesidir. Avına sinsice yaklaşan bu yılan türünün zehri bir fili bile birkaç dakika içerisinde öldürecek kadar güçlü.

En tehlikeli yılanlar

Ölüm Adderi: Ölüm Engereği adıyla da bilinir. Gövdesi diğer yılanlara göre kalın olsa da en hızlı yılan türlerinden biridir. Sadece Avustralya'da görülen Ölüm Adderi'nin en önemli özelliği avını dakikalar boyunca kımıldamadan bekleyebilmesidir.

Yeşil Ağaç Mambası: Kara mambaların aksine tehdit anında saldırmak yerine kaçmayı tercih eden yeşil ağaç mambaları en çok Nijerya ve Kamerun'da görülür. En küçükleri sadece 200 cm iken, gelişmiş türlerinin uzunluğu 2 metreye kadar çıkabilir.

Kaplan Yılanı: Dünyadaki en tehlikeli ve zehirli yılan türlerinden biridir. Zehirlediği hayvanlarda önce uyuşma sonra kısmi felç görülür. Yeşil, kahverengi, sarı ve beyaz renkli olabilen kaplan yılanlarının yaşam alanı Avusturya'dır.

Engerek: Türkiye'de de görülen engerek yılanları noktürnal hayvanlar arasında yer alır. Sadece geceleri avlanan bu yılan türü, tehlikede olduğunu hissettiği anda insanlara da saldırabilir:En çok görülen engerek türleri şunlardır: Boynuzlu engerek, Vipora Nikolskil, Kafkas engereği, Vipera dinniki ve beyaz bantlı dağ engereği.

İçbölge Taypanı: Avustralya'nın iç kesimlerinde yaşadığı için bu ismi alan içbölge taypanın bilimsel adı Oxyuranus microlepidotus'dur. En nadir görülen yılan türlerinden biridir Genellikle dağ faresi ve tavşanla beslenen içbölge taypanlarının ortalama uzunluğu 1.5 metredir.



Çengel Burunlu Deniz Yılanı: Diğer yılanların aksine çengel burunlu deniz yılanın zehri etkisini hemen göstermez. Genellikle Hindistan ve Endonezya'da görülür.

