Türk gençleri 'bağımlılık' kıskacında

Dünya çapında pek çok insan, bağımlılık yapan davranışlar olarak kabul edilen, ancak genellikle önemli sağlık sonuçlarıyla sonuçlanmayan (video) oyun ve kumar davranışlarıyla uğraşmakta. Bununla birlikte, bu tür davranışlarda bulunan kişilerin küçük bir kısmı, işlevsel bozulma veya sıkıntı ile ilişkili bağımlılık yapan davranışlardan dolayı bozukluklar geliştirebilmekte.

Küresel sağlık sorunları

Video oyunları, modern kültürde, özellikle gençler arasında oldukça yaygın ve çoğu kullanıcı için sağlıklı bir hobi. Ancak son yıllarda, belirli video oyun örüntülerinin kişisel, ailevi, sosyal, eğitimsel, mesleki veya diğer önemli işlevsellik alanlarında belirgin bozulmaya ve önemli bir süre için psikolojik sıkıntıya yol açabileceği konusunda halk sağlığı uzmanları ve akademisyenler arasında küresel düzeyde artan bir kabul var.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; her yıl sorunlu bir model sergileyen 350 milyon kumarbaz mevcut.

İnternet tetikleyici rol alıyor

Birçok ülkede ve yargı alanında kumar, bahis/bahis mekanikleri ve para kazanma özellikleri ile karakterize edilen bir eğlence biçimi olarak kabul ediliyor. Oyun oynamak gibi, tekrarlayan kumar davranışı, potansiyel olarak sıkıntı veya bozulma ile ilişkili kumar bozukluğuna yol açabilir. Son yıllarda, İnternet'in önemli ölçüde yardımıyla çeşitli platformlarda oyun oynama ve kumar oynama arasında artan bir yakınlaşma oldu. Bu yakınlaşma, oyunlardan kumara geçişe ve iki bozukluğun birlikte ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bağımlılık 15 yaşa kadar düştü

İnternet erişiminin kolaylaşması ve yaygınlaşmasıyla birlikte kumar oynama yaşının 15'e kadar düşmesi aileleri ve çocukları da tehdit eder bir duruma gelmiştir. Kolay yoldan para kazanmanın peşine düşen insan, ahlaki değerlerine zarar vermekte ve toplumsal alandaki statüsünü kaybetmektedir.Kumar bağımlılığı genellikle ergenlikte başlamaktadır. Başlarda keyif için oynanan bahisler ve rekabet ortamı, daha sonra kazanmaya, sonrasında da kaybettiğini kazanma amacıyla oyun oynamalara devam etmesi ile sürmektedir.

Türkiye'de "sosyal bağımlılık" artışta

Dijital pazarlama ajansı We Are Social ve Hootsuite tarafından yayımlanan ve 238 ülkeden toplanan verilerle hazırlanan rapora göre, Türkiye'de nüfusun yüzde 60'ı, yani 48 milyon kişi internete bağlanıyor ve aktif sosyal medya kullanıcı sayısı da 48 milyon. Bunun 33 milyonunun tekil kullanıcı olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de cihaz kullanıcılarının yüzde 95'i cep telefonu sahibi ve yüzde 75'i akıllı telefon kullanıyor.

İnstagram yaş aralığı 18-29

20 yaş altının yüzde 32'si Instagram'ı en önemli sosyal ağ olarak görüyor.

Kadın internet kullanıcıları (yüzde 38), Instagram'ı erkek internet kullanıcılarına (yüzde 26) göre daha çok seviyor.

Instagram'ı en fazla kullananlar 18-29 yaş (yüzde 60).

2000 sonrası doğan internet kullanıcılarının yüzde 81'i Twitter'ı günde en az 1 kez haberdar olmak için kullanıyor.-Üniversite mezunu internet kullanıcılarının yüzde 29'u Twitter'ı kullanıyor. Eğitim düzeyi düştükçe bu oran da düşüyor.Sosyal medya kullanımının yüzde 80'inden fazlası mobilden gerçekleşiyor.

Sanal kumar artıyor

Uzmanlar, yeni bir bağımlılık alanı oluşturan sanal kumarın, online olunan her an ve her yerde oynanabilmesi nedeniyle ciddi bir bağımlılık tehdidi oluşturduğunu vurguluyor.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanal kumar hızla yayılıyor. En büyük payı sanal kumar gelirlerin yarısını elinde bulunduran bahis alırken, ikinci sırada ise sanal casinolar yer alıyor.

10 milyon çocuk madde bağımlısı

İHH'nın resmi verilerine göre; Türkiye nüfusunun yüzde 15,8'i 15-25 yaş grubunda. 12 milyon 971 bin 396 çocuk madde bağımlılığı riskine karşı savunmasız durumda. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon insan madde ve davranış bağımlısıdır. 125 bin STK bu konuda duyarsız kalıyor.

Cinayetlerin yüzde 60'ı, saldırıların yüzde 40'ı, tecavüzlerin yüzde 33'ü alkol ve madde kullanımı olan kişiler tarafından gerçekleştirilmekte.

Türkiye genelinde madde bağımlılığı, sanal kumar ve teknoloji bağımlılıklarının ciddi boyutlarda.

3 milyon kişi "esir" alınmış durumda

İddiaa türü şans oyunları ve sanal kumar bağımlılığı 3 milyon kişiyi esir almış durumda; her kumar ve teknoloji bağımlısının potansiyel bir madde bağımlısı adayı.Gençlerin yüzde 31,3'ü sık sık sigara içtiğini, yüzde 4,9'u sık sık alkol aldığını, yüzde 4,1'i bir kez uyuşturucu kullandığını, yüzde 1,2'si ara sıra uyuşturucu kullandığını, yüzde 1,1'i ise sık sık uyuşturucu kullandığını ifade ediyor. Sonuç olarak Türkiye'de gençlerin yüzde 50'si bağımlılık riski altında.

