Tolga Dinler, Unknow Brand markası ile takı dünyasına bambaşka bir solukla giriyor

Tolga Dinler tüm dünyada merakla beklenen mücevheratlarının sırrını açıkladı.

Unknow Brand 2020 yılında üç ortak tarafından kurulmuştur bunlar; Tolga Dinler, Hicabi Pala ve Florian De Launay'dır. Unknow Brand yani “ Bilinmeyen Marka” anlamına gelmektedir. Logolarında bulunan ters ‘'k'' harfi ise ikonik bir simgeleridir. Felsefesi ‘'Break The Rules ‘', diğer firmalara, dünyanın en elit markalarına ve gizli zenginlerine faaliyet gösteriyor. Fransa- Lyon'da ürettikleri takılar ise Dünya Yıldızlarına, Kraliçelere, UEA Şeyhlerine hizmet veriyor. Unknow Brand adlı şirketi ‘'Break The Rules ‘' dünyanın en elit kitlesine verdikleri hizmetleri artık herkese vermek istiyor bunun içinde çok özel bir koleksiyon çıkartıyorlar. 7 kişilik bir ekibe sahip olan Unknow Brand. “Break The Rules” ismi ile yeni çıkacak olan koleksiyonu, kuralları ve paradigmaları ile birlikte belirli bir kitleye gösterdikleri dünya kalitesi ve standartları artık daha geniş çevreye ve axes bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. İlk dünyaca ünlü futbolculara özel tasarımlar hazırlamakla başlayan marka Neymar, Ronaldinho, Robert Lewandowski gibi ünlü futbolculara tasarım yaptılar. Hedef kitleleri başlarda %1lik dünyanın en zengin kişileriydi zamanla herkesin ulaşabileceği bir hedef kitleye yönelik koleksiyon oluşturmaya karar verdiler. Globale hizmet veren markanın şu an için axes koleksiyonunda 40 adet ürünü olduğunu biliyoruz.

Şu ana kadar yaptıkları tasarımlar da kişinin hayalindeki ürünü gerçeğe dönüştürüp üzerinde taşımaları için çalışan markanın ilgi çekici detayı olarak bilinen Ronaldinho'ya yaptıkları yüzük tasarımı olmaktadır. Burada Ronaldinho'nun özel isteği ile yaptıkları yüzük tasarımında ise Ronaldinho'nun DNA'sını bir kapsülün içerisinde yüzüğün içine eklemişlerdir.

Yeni çıkacak olan koleksiyonlarında ise Unknow Brand ikonik ip düğümü yeniden keşfediyor ve mücevherin kodlarını sarsıyor, “Bind Me” yani “Bağla beni” adı verilen bağlantısı Fransız markasının kodlarını ve teknik bilgisini koruyan ilk sembolik koleksiyon olmakla beraber ‘'Bind Me'' tasarımı sokak kültüründen ilham alan herkesin takabileceği kadın erkek ayrımcılığı olmayan bir seri, birbirine bağlılığı, sevgi bağını ve kardeşlik bağını simgeliyor.

Birçok ünlü isme kreasyonlar gerçekleştirdikten sonra, bu ilk koleksiyon Fransa'daki perakendecilere ve uluslararası da ticarete sunulacak. Şimdilerde ise 2022'de “Bilinmeyen Marka” olarak başlayan marka, herkesin takabileceği mücevher markası anlamını taşıyor. .