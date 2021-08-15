Temmuz dünyayı kasıp kavurdu

Yunanistan ve Türkiye'de olağanüstü yangınlar, Sibirya ve Kaliforniya'da orman yangınları, Madagaskar'da kıtlık, Çin ve Almanya'da olağanüstü seller, Kanada'da rekor sıcak dalgası...

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ajansı'na göre temmuz, sıcaklıkların rekor kırdığı ay olarak kayıtlara geçti. İklim değişikliği saldırısı altındaki gezegen için "endişe verici bir yörüngeye" atıfta bulunularak, Temmuz 2021'in dünyadaki kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu açıklaması yapıldı.

Ajans şefi Rick Spinrad yaptığı açıklamada, bu "birinci sıra en kötüsü. Temmuz genellikle yılın en sıcak ayıdır, ancak Temmuz 2021 kendini aşarak Temmuz ve kayıtlardaki en sıcak ay oldu.Şiddetli yangınlar ve aşırı hava olayları Sibirya'dan Cezayir'e kadar hissedilirken Türkiye de bundan etkilenen ülkelerden. Bu yeni rekor, iklim değişikliğinin dünyayı belirlediği endişe verici ve rahatsız edici yörüngenin üzerine çıkıyor." yorumuna yer verildi.

Le Matin'in haberine göre , gezegenin küresel yüzey sıcaklığı, 2016'da bir önceki en sıcak ay olan Temmuz ayına göre 0,01 °C daha sıcaktı ve Ve 20. yüzyıldaki ortalama sıcaklığın 0.93°C üzerindeydi.Özellikle kuzey yarımkürede, kıtaların yüzeyinde (okyanuslar hariç) kaydedilen sıcaklık “benzeri görülmemiş”, ortalamanın 1.54 ° C üzerinde, 2012'nin önceki rekorunu geride bıraktı.Avrupa Copernicus İklim Değişikliği Servisi, geçen hafta Temmuz 2021'in dünyadaki temmuz ayının en sıcak üçüncü ayı olduğunu tahmin etti.

Breakthrough Enstitüsü'nde klimatolog ve sıcaklık kayıtlarında uzman olan Zeke Hausfather, "NOAA'nın Kuzey Kutbu üzerinde daha sınırlı bir kapsama alanı var. Temmuz ayı)tam olarak nerede olursa olsun, bu yaz dünya çapında kaydedilen ısınma, iklim değişikliğinin açık bir sonucu." değerlendirmesini yaptı. Rapora göre, küresel ısınma, tahmin edilenden on yıl önce, 2030 civarında +1,5 °C eşiğine ulaşabilir ve yeni “benzeri görülmemiş” felaketleri tehdit edebilir.

IPCC uzmanları ise yorumlarında insanların iklim değişikliğinden "tartışmasız" sorumlu olduğunu ve hasarı sınırlamak istiyorlarsa sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltmaktan başka seçeneklerinin olmadığını belirtti.

İklim değişikliğinin somut örnekleri, dünya bu yıl aşırı iklim olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Yunanistan ve Türkiye'de olağanüstü yangınlar, Sibirya ve Kaliforniya'da orman yangınları, Madagaskar'da kıtlık, Çin ve Almanya'da olağanüstü seller, Kanada'da rekor sıcak dalgası gibi doğal felaketlerin yaşanmaması için gerekli adımların atılmasının da kaçınalmaz olduğuna dikkat çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.