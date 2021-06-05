Tarihin en 'havalı' buluşu

Mısırlı egemen sınıf palmiye dallarıyla kendisini serinleten esirler kullandı. Romalılar ise meşhur hamamlarında ventilasyon ve ısıtma sistemleri kullanmışlar. Peki bu klima günümüze nasıl ulaştı?

Türk İklimlendirme Sektörü 2020 yılını yaklaşık 4,66 milyar dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattı.2020 yılında sektörün tamamında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk beş ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve Fransa oldu.Öte yandan 2000 yılında Türkiye'de klima üretilmiyorken, son 18 yılda küresel pazardaki 4 markanın da üretime başlaması ile Avrupa'nın tüm gereksinimini karşılayacak bir kapasiteye ulaşılmıştı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Türk İklimlendirme sektörünün 2020 yılını pandemi sürecine rağmen 4,66 milyar dolar ihracat ile tamamladığını ifade ederek 2021 yılındaki hedeflerinin 5 Milyar doları aşmak olduğunu ifade etmişti.

Mısırlı egemen sınıf palmiye dallarıyla kendisini serinleten esirler kullandı. Romalılar ise meşhur hamamlarında ventilasyon ve ısıtma sistemleri kullanmışlardır.

Leonardo Da Vinci de klimacı imiş!

Modern anlamda klimanın temellerinin atılışı Leonardo Da Vinci tarafından gerçekleştirilmiş. Patronu Milano Dükünün eşinin odasını serinletmek amacıyla su buharıyla çalışan bir sistem icat etmesi prensipte klimanın işlevini yerine getiren bir cihaz üretmesi bakımından klimanın temelleri olarak görülse de klimaların çalışma sistemini benimsememesi bakımından fan olarak değerlendirilmiştir.

Carrier'in kariyerini belirledi

Bugünkü hali ve işleviyle klimayı tam olarak yansıtan aygıtlar ise 1902'de Wilis H. Carrier tarafından tasarlanıp üretilmeye başlanmıştır.Her ne kadar Carrier'dan da önce pek çok bilim adamı bu alanda çalışmalar yapmışsa da başarılı olamamıştır. Çalışmış olduğu Buffalo Forge Company'de ısıtma giderlerini azaltmış olması Carrier'in dikkat çekmesini sağlamış, araştırma ve geliştirme komisyonun başına getirilmiştir.

Sinema salonu etki alanı oluşturdu

Bu sırada bir matbaanın şirkete başvurarak farklı ortam ısılarının baskı kalitesinde düşüş yaşanması nedeniyle yardım istemesi Carrier'ın ortam ısısını sabit tutabilecek bir cihaz geliştirmek için çalışmalara başlamasını tetiklemiş ve bugünkü klimaların atası sayılan 30 tonluk ve devasa boyuttaki makine ortaya çıkmıştır.

Daha sonra geliştirilen bu makine ile klimanın icadı gerçekleştirilmiş olur. Şirket bünyesinde geliştirilmeye devam edilen bu cihaz 1920'li yılların başında bir sinema salonunda da etkili olunca özellikle insanların toplu halde bulunduğu yerlerde sıkılıkla kullanılmaya başlamıştır.

Dsi Pont firmasının aktiviteleri

Klima sektöründe bilinen bir diğer devrim; 1930 tarihinde Dsi Pont firmasının fiorokarbon freon soğutucu gazları geliştirmesidir.2.Dünya Savaşından sonra dünyadaki paket tipi klima cihazlarının üretimi ve kullanımında büyük oranda bir artış gözlemlenmiştir.Sektörde bilinen bir diğer devrim; 1953 tarihinde ilk hava soğutmalı sisteme sahip uzat roketinin icadıdır.1953 tarihinden sonra artık; hava soğutmalı kondenserli tip cihazlar dairelerde, bürolarda ve hemen her alanda kullanıma olanak tanınacak hale gelmiştir.

Araç kliması denemeleri

1884 yılında William Whiteley at arabası altında buz blokları yerleştirerek aksa bağlı bir fan vasıtasıyla üfleme yaptırarak bir deneme yaptı fakat motorlu taşıtlarda klima kullanımı 1938 yıllarına dayanmaktadır 1938'lerde denenen klima, soğutucu bir akışkanın basıncının yükseltilip, aniden düşürülmesi ile soğuması sağlanıyor, böylece taşıtın içi soğutulabiliyordu. Ama gerçek bir soğutma sistemi ile ilk otomobil 1939 Packard oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.