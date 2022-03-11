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TIMETURK / YAŞAM / Susam Sokağı'nın Luis'i Emilio Delgado hayatını kaybetti

Susam Sokağı'nın Luis'i Emilio Delgado hayatını kaybetti

Susam Sokağı dizisindeki Fix-it Shop'un sahibi Luis rolüyle tanınan Meksikalı şarkıcı ve oyuncu Emilio Delgado, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

2 Saat Önce
2022-03-11 13:10:49
Susam Sokağı'nın Luis'i Emilio Delgado hayatını kaybetti

Eşi Carol Delgado, 45 yıl boyunca dizide rol alan Emilio Delgado'nun, omurilik tümörü nedeniyle New York'taki evlerinde öldüğünü söyledi.

Susam Sokağı'nın üreticisi Sesame Workshop'tan yapılan açıklamada, Delgado'nun, bir TV dizisinde en uzun süre devam eden rolü canlandırdığı belirtilerek "Yeteneklerini bizimle ve dünyayla paylaştığı için kendisine çok minnettarız." ifadesi kullanıldı.

"Susam Sokağı"yla ünlenen Delgado, 1971'de üçüncü sezonda dizinin kadrosuna katıldı.

Delgado'ya 2020'nin sonlarında "birden fazla omurilik tümörü" teşhisi konulmuştu.

EMILIO DELGADO KİMDİR?

40 yıl boyunca Susam Sokağı'nda oynayan Luis Delgado, o dönemde TV'lerde Latin karakterlere iyi insan rolleri fazla verilmediği için dikkat çekmişti.

Delgado, geçen yıl verdiği bir röportajda "Bir Latin olarak benden genelde ya bir haydutu ya da bir çete üyesini oynamamı istiyorlardı" diyerek bu konuya dikkat çekmişti.

Delgado en son Aralık 2021'de New York'ta Susam Sokağı için çekilen belgeselin gösterimine katıldı.

Delgado'nun oynadığı Luis karakteri 40 yıl boyunca evlenmiş ve bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Çocuklar, bir Latin ailesinin kültürünü ve yaşam tarzını bu şekilde öğrenmişti. Luis karakteri 2015 yılında Susam Sokağı'ndan çıkarıldı.

1940 yılında Kaliforniya'da doğan Delgado, Susam Sokağı dışında PBS'te Song of the Race dizisinde de oynadı. Broadway'de çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Susam Sokağı'ndan ayrıldıktan sonra The Lou Grant Show, Hawaii 5-0, Police Story ve Quincy gibi yapımlarda boy gösterdi. .

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