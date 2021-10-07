Suriyeliler oy verip maaş alıyor mu?

Ülkemizdeki Suriyelilerin sahip oldukları/olamadıkları haklar ile ilgili farklı görüşler bulunuyor. Kamu oyunda o kadar çok merak edilen konu var ki...'Suriyeliler oy kullanabiliyor mu; Suriyelilere TOKİ yardımı var mı; Suriyelilere devlet maaş veriyor mu?' İşte bunların resmi karşılığı

Ülkemizde bulunan Suriyeliler ile ilgili çok farklı kesimlerden çok farklı görüşler dile getiriliyor. Kimileri onların varlığına pozitif bir açıdan bakarken kimileri de kendi argümanlarını geliştirerek negatif bir tavır sergiliyor.

Biz de bu satırlarda "herhangi bir tavır veya yoruma destek vermeksizin" resmi olarak ülkemizde bulunan Suriyelilerin yasal oturma hallerini ve hangi haklara hangi nedenlerle sahip olup olamadıklarına dair bilgiler paylaşacağız.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler Hakkında doğru bilinen yanlışlar" isimli bilgi notundan da yola çıkarak Türkiye'deki Suriyeliler ile ilgili sıkça karşılaştığımız sorular ve bunların karşılıkları şöyle:

Suriyeliler üniversitelere sınavsız giriyor mu?

Suriyeliler devlet memuru olamamaktadır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi

gereğince, Türk vatandaşı olmayanlar devlet memuru olamamaktadır. Bu nedenle ülkemizde bulunan Suriyelilerin

devlet memuru olmaları mümkün değildir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen esaslar

kapsamında geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler yabancı öğrenci sınavına girerek ya da yatay geçiş

yaparak Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görebilmektedir.

Suriyelilere TOKİ'den ev veriliyor mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır.

Dolayısıyla Suriyeliler TOKİ'den ev edinememektedir

Suriyeliler ülkemizde kayıtsız olarak mı bulunuyor?

Ülkemizde bulunan Suriyeliler; parmak izleri, fotoğrafları ve kimlik bilgileri ile İl Göç İdaresi

Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınmakta ve kendilerine Geçici Koruma Kimlik Belgesi

düzenlenmektedir. Geçici Koruma Kimlik Belgesi olmayan hiçbir Suriyeli Türkiye'de hak ve hizmetlerden

faydalanamamaktadır.

Suriyelilere devlet tarafından maaş bağlanıyor mu?

Ülkemizdeki Suriyelilere devlet tarafından maaş bağlanmamakta

ve kira yardımı yapılmamaktadır. Ancak, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sosyal Uyum

Yardımı Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yabancılara Kızılay Kart aracılığıyla kişi başı belli bir miktar

yardım yapılmaktadır. Devlet tarafından Suriyelilere özel ayni ve nakdi yardımlar yapılmamaktadır.

Suriyeliler istedikleri ilde ikamet edebilir mi?

Aslında Suriyeliler istedikleri ilde kalamamakta ve izinsiz seyahat edememektedir. Suriyeliler kayıt işlemi sonrası haklarında düzenlenen Geçici Koruma Kimlik Belgesi'nde belirtilen ilde ikamet etmekle yükümlüdür. Suriyeliler hak ve hizmetlere yalnızca kimlik belgesi üzerinde yer alan ilde erişebilmektedir. İkamet ilini değiştirmek isteyenler izin almak zorundadır. İkamet ilinden izinsiz ayrılarak seyahat edenlere idari yaptırım uygulanmaktadır

Suriyeliler devlet memuru olur mu?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi gereğince, Türk vatandaşı

olmayanlar devlet memuru olamamaktadır. Bu nedenle ülkemizde bulunan Suriyelilerin

devlet memuru olmaları mümkün değildir.

Suriyeliler oy kullanıyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince Türk vatandaşı olmayanlar seçimlerde oy kullanamamaktadır. Bu

nedenle ülkemizdeki Suriyelilerin oy kullanmaları mümkün değildir.

Suriyelilere kamu önceliği var mı?

Suriyeliler kamu hizmetlerinde öncelikli olmadığı gibi hizmet sunumunda kendilerine herhangi bir ayrımcılık da

yapılmamaktadır. Mevzuat gereği hiçbir yabancıya Türk vatandaşlarından daha fazla hak ve imkân sağlanamayacağı için kamu hizmetlerinin sunumunda Suriyelilere herhangi bir öncelik/ayrıcalık tanınmamaktadır

Suriyeliler vergi veriyor mu?

Suriyeli işyeri sahiplerinin vergi konusunda muafiyetleri veya ayrıcalığı bulunmamaktadır. Ayrıca, ilgili birimler tarafından gerekli denetimler yapılmaktadır.

Suriyelilere bayram izni nasıl veriliyor?

Aslında “Bayram İzni” ile ülkemizden ayrılan Suriyelilerin hepsi ülkemize geri dönmüyor. Suriye'de çatışmanın

bittiği bölgelerde kalan akrabaları ile görüşürken, terk etmek zorunda kaldıkları evleri, işyerleri ve topraklarının mevcut durumunu görerek Türkiye'ye geri dönmeme kararı da alıyorlar. Bayram izinleri; Suriyeliler için, ülkeleri ile bağlarını koparmamaları ve geri dönmeleri durumunda yeniden inşa edilmesi gereken şehirleri hakkında güncel bilgiye sahip olmaları anlamına gelmektedir. Bugüne kadar bayram iznine giden yaklaşık 150 bin Suriyeli geri dönmemiş ve Suriye'de kalmıştır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.