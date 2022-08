Sertap Erener Kimdir, Nerelidir? Sertap Erener’in Aldığı Ödüller

Sertap Erener kimdir, nerelidir? Sertap Erener nasıl ünlü oldu? Sertap Erener’in aldığı ödüller neler? Sertap Erener’in çıkardığı albümler hangileri? Ünlü şarkıcı Sertap Erener son zamanların en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer aldı. 2004 Yılında ülkemizi Eurovision birinciliği ile onurlandıran şarkıcı, muhteşem sesi ile en çok sevilen isimlerden. Sizlere ünlü şarkıcı Sertap Erener hakkında merak edilen tüm detaylar hakkında bilgi sunacağız. İşte detaylar…

Sertap Erener Kimdir?

Sertap Erener kimdir? Sertap Erener nasıl ünlü oldu? Ünlü şarkıcı Sertab Erener 4 Aralık 1964, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. İlk ve orta öğreniminin ardından Işık Lisesi'nde okudu. Ardından İstanbul Devlet Konservatuarı'nda eğitimine devam etti. Koloratur soprano türündeki sesi sayesinde dikkat çekerek Sezen Aksu'nun yanında vokalistlik yapmaya başladı. Ünlü besteci ve şarkıcı Sezen Aksu'nun desteğiyle çıkardığı albümlerle 1990'ların başında adını duyurdu. Sanatçı 1999 yılında dördüncü albümü “Sertab”ı çıkardı. Aynı dönemde Dünyaca ünlü şarkıcı ve müzisyen Ricky Martin, Sertab'la yaptığı düete albümünün Ortadoğu baskısında yer verdi.2000 yılında “Voice Mail” grubu ile “Zor Kadın” adlı şarkısını Akapella tarzında söyledi ve dünya listelerinde şans aradı. Daha sonra aynı yıl içerisinde “Bu Yaz” adlı single'da Ricky Martin ile söylediği “Private Emotion” ve Yunan sanatçı Mando ile yaptığı “Aşk/Fos” adlı düetlere yer verdi. 2003 yılında “Everyway That I Can” isimli şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması birinciliğini kazanarak ülkemizi temsil etti. Şarkıcının on bir stüdyo albümü, iki konser albümü, üç derleme albüm, bir cover albümü, üç extended play (EP), on beş single ve kırk iki video klibi mevcuttur. 2015 Yılında Emre Kula ile dünya evine giren Sertap Erener şimdilerde Bodrum'da hayatını sürdürmekte.

Sertap Erener Aldığı Ödüller

2004 Yılı Eurovision birinciliği

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası

MÜ-YAP Müzik Ödülleri

Kral TV Video Müzik Ödülleri

Onur Ödülü

Albümler: