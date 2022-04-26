Seda Sayan Çağlar Ökten evlendi mi? Seda Sayan kaç yaşında? Çağlar Ökten ne iş yapar?

Seda Sayan Çağlar Ökten evlendi mi? Şarkıcı Seda Sayan ve kendinden yaşça küçük sevgilisi Çağlar Ökten'in evlilik haberi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sanatçı ve sevgilisi hakkında birçok konu araştırılıyor. Seda Sayan kaç yaşında, Çağlar Ökten kaç yaşında? Çağlar Ökten ne iş yapar? Çağlar Ökten kim? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Şarkıcı Seda Sayan ve kendinden yaşça küçük sevgilisi Çağlar Ökten'in evlilik haberi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sanatçı ve sevgilisi hakkında birçok konu araştırılıyor. Seda Sayan kaç yaşında, Çağlar Ökten kaç yaşında? Çağlar Ökten ne iş yapar? Çağlar Ökten kim? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Seda Sayan Çağlar Ökten evlendi mi?

Seda Sayan ve Çağlar Ökten 24 Nisan akşamı Swiss Otel The Bosphourus'ta yapılan bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Çiftin mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü vize engeline takıldı ve düğün erkene çekildi.

Seda Sayan kaç yaşında?

30 Aralık 1962 İstanbul doğumlu asıl adı Aysel Gülsaçer olan Seda Sayan, 60 yaşındadır.

Çağlar Ökten kaç yaşında?

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1987 yılında doğan Çağlar Ökten, 35 yaşındadır.

Oğulcan Engin kaç yaşında?

Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu, Oğulcan Engin 30 Ağustos 1990 Ankara doğumludur. Çağlar Ökten ile arasında 3 yaş bulunan Oğulcan Engin 32 yaşındandır.

Çağlar Ökten ne iş yapar?

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.