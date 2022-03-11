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TIMETURK / YAŞAM / Seda Sayan kiminle evleniyor? Seda Sayan'ın 7. eşi kim olacak?

Seda Sayan kiminle evleniyor? Seda Sayan'ın 7. eşi kim olacak?

Seda Sayan kiminle evleniyor? Seda Sayan'ın evlilik hayatı gündeme bomba gibi oturdu. Kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceği söylenen Sayan, konu hakkında açıklama yaptı. Peki Seda Sayan'ın 7. eşi kim olacak? İşte Seda Sayan'ın son eş açıklaması...

49 Dakika Önce
2022-03-11 17:22:06
Seda Sayan kiminle evleniyor? Seda Sayan'ın 7. eşi kim olacak?

Seda Sayan'ın evlilik hayatı gündeme bomba gibi oturdu. Kendinden 28 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceği söylenen Sayan, konu hakkında açıklama yaptı. Peki Seda Sayan'ın 7. eşi kim olacak? İşte Seda Sayan'ın son eş açıklaması...

Seda Sayan kiminle evleniyor?

Ünlü sanatçı Seda Sayan(59), birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den (34) 14 Şubat Pazartesi gecesi aldığı evlilik teklifine 'Evet' dediği ileri sürüldü. Kendinden 25 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlıkları yaptığı söylenen Sayan, evlilik hakkındaki sorulara; "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" şeklinde yanıt verdi.

Seda Sayan'ın 7. eşi kim olacak? Hakkındaki evlilik iddiasının ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programı sunucularına bir ses kaydı gönderen Seda Sayan, hakkındaki aşk iddiasını yalanladı. Sayan gönderdiği ses kaydında "Her ay beni başka bir isimle sevgili misin diye arıyorsun. Yıl olmuş 2022 sen bana sevgili diyorsun. Çağlar benim programdaki orkestramdakisolistim. Aynı zamanda da sahnedeki vokalistim. Çağlar'la birlikte yapımcılık yapmaya başladık. Albüm çıkartıyorum başka bir şey de yok" ifadelerini kullandı. .

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