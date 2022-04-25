Seda Sayan evlendi mi, ne zaman evlendi? Oğulcan Engin düğüne katıldı mı? Seda Sayan'ın oğlu düğününe katıldı mı?

Seda Sayan evlendi mi, ne zaman evlendi? Seda Sayan'ın evlilikleri gündemde fazlasıyla büyük bir yer kaplıyor. Özellikle 7. kez evlenecek olması nedeniyle magazin gündemi Seda Sayan'ı konuşuyor. Peki ama Seda Sayan'a tepki gösteren oğlu Oğulcan düğüne geldi mi? Oğulcan Engin düğüne katıldı mı? Seda Sayan'ın oğlu düğününe katıldı mı? İşte detaylar...

Seda Sayan'ın evlilikleri gündemde fazlasıyla büyük bir yer kaplıyor. Özellikle 7. kez evlenecek olması nedeniyle magazin gündemi Seda Sayan'ı konuşuyor. Peki ama Seda Sayan'a tepki gösteren oğlu Oğulcan düğüne geldi mi? Oğulcan Engin düğüne katıldı mı? Seda Sayan'ın oğlu düğününe katıldı mı? İşte detaylar...

Seda Sayan evlendi mi, ne zaman evlendi?

Seda Sayan ve Çağlar Ökten 24 Nisan akşamı Swiss Otel The Bosphourus'ta yapılan bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyor.

Seda Sayan'ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

Oğulcan Engin düğüne katıldı mı?

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in, bu evliliği istemediği iddia ediliyordu. Dolayısıyla Oğlucan Engin'in nikaha katılıp katılmadığı da merak ve araştırma konusu haline geldi.

Fakat Oğlucan Engin'in nikah töreninde olup olmadığı açıklanmadı.