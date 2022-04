Sanat dünyasını kavuran isim Alper Ajda!

Murat Boz, Ben Fero ve Sıla gibi ünlü isimlerle Avrupa’da turneler düzenleyen ve önemli organizasyonlara imza atan Alper Ajda’nın, son olarak pop dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Simge’nin Avrupa’daki menajerlik işlerini yürüttüğü öğrenildi.

Birçok sanatçı isimle organizasyon içinde olan başarılı menajerin başka hangi ünlü isimlerle anlaşma yapacağı merak konusu oldu.

Kimdir bu Alper Ajda?

Amsterdam'da yaşayan 41 yaşındaki menajer, yılın belirli zamanlarında da Türkiye'de bulunur. Bodrum'da yaşayan ve aynı zamanda yaşadığı zamanlarda da çok önemli organizasyonlara imza atan menajer, Ajda World adında bir firma kurmuştur. Bu firmayı kurduktan sonra işlerini daha da büyütmüş ve arttırmıştır. Kendisi mimarlık fakültesi mezunu olmasına rağmen, hep yapmak istediği işi organizatörlüğü ve menajerliği yapmaktadır. Bu kadar kısa sürede yükselmesinin altında onun karakteristik özellikleri yatar. Çalıştığı isimlerle diyalogları her zaman çok iyi seviyede gelişmiştir. Çalıştığı insanlara rahat bir çalışma ortamı yaratmasıyla ünlenen bir isimdir. İşine saygısı onu en iyi şekilde çalışmaya itmiştir. Yaptığı organizasyonlar için her zaman büyük emekler harcamıştır. Fakat bu emeklerinin karşılığını da her zaman almayı bilmiştir. Onun için organizasyon yapmak çok zor bir şey değildir. O yaptığı işten, organizasyonlardan keyif alan bir yapıdadır. Büyük isimlerin de başarılı menajer Alper Ajda'yı tercih etmesinin altında bu sebepler yatıyor olabilir.

